Beautiful, anticipazioni americane: Thomas terrorizza il figlio per avere Hope

Dalle puntate americane scopriamo quello che ci attende negli episodi che andranno in onda settembre. Il giovane Thomas è ormai fuori controllo è pronto a tutto per colpa della sua ossessione per Hope. Il ragazzo in passato aveva già dato segni di squilibrio mentale, ma sembra che questa volta oltre passerà ogni limite. Infatti pur di ottenere la donna che lui vuole organizza un piano che terrorizzerà suo figlio ma che secondo lui otterrà il risultato sperato. Il piano di Thomas e far sì che suo figlio Douglas se non riesca a fare a meno di Hope. In questo modo, pur rischiando di fare impazzire suo figlio, arriverà al suo scopo.

Il giovane Forrester è conscio del fatto che il piccolo Douglas è molto coinvolto da Hope e decide di usare la fragilità del bambino per imprigionare psicologicamente la giovane Logan. Thomas vuole la ragazza tutta per sé e per riuscirci vuole scatenare nella donna il forte istinto materno, lo fa sfruttando la debolezza e la vulnerabilità di Douglas che sta cercando di affrontare e superare la morte della mamma Caroline.

Il giovane Forrester inizierà a turbare il figlio in modo tale che il bambino cerchi sempre più spesso le cure di Hope, lo fa fino al punto di renderlo dipendente dalla ragazza. La ragazza vedendo quanto il bambino sia legato a lei si convincerà ad accettare la proposta di matrimonio di Thomas ed a sposarsi in fretta. Il matrimonio verrà organizzato e celebrato nel giro di una sola settimana. Thomas è cosciente che Hope lo sposa soltanto per il bene di Douglas ed accetterà le condizioni imposte dalla ragazza, almeno nella fase iniziale.

Hope decide di sposare in fretta il giovane Forrester perché non riesce a resistere al terrore che legge negli occhi del bambino. Il bambino nell’ultimo periodo è decisamente terrorizzato ed in cerca dell’assistenza della giovane Logan. Il bambino è terrorizzato perché il padre effettua una serie di manovre ai danni del figlio, come nascondere un proiettile nel lettino del bambino durante la notte o fare emergere durante la notte delle figure spettrali e spaventose all’interno della camera del piccolo. Douglas assistendo a queste manifestazioni si terrorizza ed urla in modo spaventoso tanto che la giovane Hope lo sente, e corre immediatamente a consolarlo credendo che il piccolo abbia degli incubi a causa della morte della madre.

La ragazza è certa che gli incubi del bambino siano dovuti al fatto che non ha ancora superato la grave perdita e per questo è molto apprensiva verso il bambino, vuole vederlo sereno e per aiutarlo decide di sposare velocemente il suo papà in modo da diventare la sua nuova mamma ed aiutarlo a crescere sereno.