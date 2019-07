Beautiful, anticipazioni americane: Thomas è ossessionato da Hope e farà di tutto per averla

Dalle anticipazioni americane di Beautiful assistiamo al ritorno in scena di Thomas, interpretato da nuovo attore. Il giovane Forrester tornerà a Los Angeles dopo la morte della compagna Carolyn insieme a suo figlio Douglas. Tornato a Los Angeles troverà Hope affranta dalla morte di sua figlia e sua sorella vivere come madre single di Kelly e di Phoebe adottata grazie al dottor Raise.

Quando rientra a Los Angeles si accorge che suo figlio Douglas riesce a superare la morte di sua madre soltanto quando è accanto ad Hope, ed inoltre il ragazzo si rende conto che in quei momenti la ragazza non pensa alla morte di sua figlia. A questo punto nella mente del giovane Forrester scatta una vera e propria ossessione nei confronti della giovane Logan. Thomas vuole che Hope lasci Liam e che diventi la madre di suo figlio e sua moglie, contemporaneamente vuole che Liam torni con sua sorella ed i suoi bambini.

Il ragazzo è pronto a tutto per raggiungere il suo obiettivo. Non appena Thomas scopre che la figlia di Hope non è morta bensì è stata adottata dall’ignara Steffy fa di tutto affinché la verità non venga a galla. A sapere la verità non è solo lui ma anche Xander, Flo, Emma ed il dottor Raise. Thomas convince Hope che per il bene di Kelly e Phoebe è giusto che lei lasci il marito. La ragazza appresa la notizia di non poter avere altre gravidanze si convince che Thomas gli ha dato un ottimo consiglio e deposita quindi l’annullamento del matrimonio.

Tutte le persone a conoscenza della vendita della figlia di Hope vorrebbero raccontare la verità, ma Thomas li ricatta ad uno ad uno. L’unica che si oppone più pesantemente è Emma, nipote di Justin il migliore amico di Bill. Il giovane Forrester tenta molte volte di convincerla a non raccontare la verità per il bene di tutti. Ma quando si rende conto che la ragazza vuole raccontare tutto provoca un incidente che causa la morte della ragazza.

Inoltre per essere sicuro che Hope non torni da Liam decide di drogare Liam e lo fa durante la festa di Steffy, così i due finiscono a letto insieme ed in questo modo Hope si allontanerà per sempre dall’ex marito. L’ossessione del ragazzo per la giovane foto non lo ferma neanche da sfruttare il suo stesso figlio infatti, userà il piccolo Douglas per convincere Hope ad accettare la sua proposta di matrimonio. Istruisce il figlio affinché sia lui a consegnare l’anello ad Hope e a chiedergli se vuole diventare la sua mamma.