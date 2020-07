Beautiful, anticipazioni americane: Thomas e Flo litigano sul "segreto" senza accorgersi che Liam sta ascoltando

Grazie alle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che poco prima del matrimonio Phoebe si rivolge ad Hope chiamandola mamma, la ragazza sconvolta è scappata in camera ma nonostante questo Thomas non si è fermato da proseguire le nozze. Flo va a casa Forrester per fermare il matrimonio ma non arriva in tempo. La ragazza giunge alla cerimonia ubriaca dopo aver discusso con Zoe sulla possibilità di mandare a monte il matrimonio, confessare e liberare Hope del sadico gioco di Thomas.

Quando arriva a casa forrester Hope si è già chiusa nella sua camera, mentre le zie si stanno intrattenendo ancora nel salone e sono proprio loro a raccontare alla nipote del contrattempo avuto durante le nozze “proprio un secondo prima di pronunciare il si, Phoebe ha chiamato Hope mamma!!”. La giovane Flo non appena saputo quanto accaduto decide di parlare con sua cugina ma Thomas la ferma spingendola in un angolo.

Flo è furibonda vuole raccontare tutto a sua cugina e chiede al giovane Forrester come abbia potuto andare avanti con la cerimonia dopo quanto accaduto, poi gli chiede anche quanto ancora riuscirà a mantenere il segreto vedendo che Hope è depressa e logorata dal dolore.

Hope è in camera sua sconvolta e guardandosi allo specchio ripensa alla bambina ad all’unica parola che ha pronunciato “mamma”. Hope è sicura che sua figlia Beth abbia parlato attraverso Phoebe per essere sicura che non verrà dimenticata. Dopo quanto accaduto Liam sale in camera da Hope, questo fa infuriare Thomas che ritenne sconveniente il fatto che i 2 siano da soli in camera da letto ma ad un certo punto lascia i 2 in camera e scende di sotto vuole lasciare la giovane Logan ai suoi pensieri.

Liam, dopo aver parlato con Hope, scende al piano di sotto ma sente Thomas e Flo litigare. Il giovane Spencer decide di non farsi vedere ed ascoltare quanto hanno da dirsi. I 2 continuano a discutere su Beth senza accorgersi che Liam sta ascoltando la conversazione. Ad un tratto Liam sente pronunciare la parola “segreto”. Il giovane Spencer si domanda che cosa nascondono i 2 e la sua completa sfiducia nei confronti di Thomas anima subito i suoi sospetti. Liam decide che deve scoprire cosa nascondono e qual è il losco patto stretto tra Thomas e Flo.