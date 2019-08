Beautiful, anticipazioni americane: Thomas è disposto a tutto pur di riavere Hope

Le puntate di Beautiful in onda in America hanno come protagonista Thomas che deciderà di fuggire e poi nascondersi, il tutto grazie alla complicità di un suo amico. La sua follia sarà sempre più evidente e incontrollabile, accentuata ancora di più dal ritorno di fiamma tra Liam e Hope.

Finalmente, dopo una serie di indagini, la Logan avrà la certezza che sua figlia Beth non è morta durante il parto, ma è viva e vegeta: la piccolina è stata adottata da un’inconsapevole Steffy che le ha dato il nome di Phoebe. Nel frattempo Hope ormai rassegnata e convinta della tragica fine della figlia, aveva annullato il matrimonio con Liam e ha deciso di sposare Thomas.

Quest’ultimo, pur sapendo tutta la verità, ha mantenuto il segreto e si è convinto che poteva crearsi una famiglia insieme a Hope. Una volta scoperta la verità, la Logan ammette di amare ancora Liam e di voler tornare ad essere una coppia come un tempo.

Questo cambio di direzione sconvolge Thomas che decide di lasciare tutto e fuggire, per rimettere a posto le idee e trovare una soluzione per riavere Hope tutta per lui. Il figlio di Ridge pensa ad un piano che possa realizzare il suo sogno di stare ancora con Hope.

Beautiful, Hope si rende conto che Thomas ha sempre saputo la verità su Beth

Nel frattempo, tutti vogliono capire chi sia stato al corrente dello scambio di culle e Hope arriva subito alla conclusione che anche Thomas abbia sempre conosciuto la verità. Questo particolare la convince sempre di più dei suoi sentimenti per Liam e a voler troncare la storia con Forrester.

Il fratello di Steffy, sentendosi ormai braccato, scappa e con la’iuto dell’amico Vincent si nasconde. Il suo squilibrio mentale si fa sempre più forte e cerca disperatamente un escamotage che gli possa restituire la serenità con Hope. Vedremo cosa arriverà a combinare!