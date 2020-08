Beautiful, anticipazioni americane: Steffy vuole impedire ad Hope di prendersi Beth

Come già emerso nei precedenti spoiler, Liam ha scoperto il terribile segreto di Flo e Zoe e le ragazze hanno confessato tutto, ora tocca al ragazzo svelare il mistero a Steffy. Ridge e Brooke, appesa la verità, interrogano le due ragazze alla Forrester, lo fanno per capire chi sia coinvolto in questa terribile vicenda oltre a loro ed al Dottor Reese.

La coppia scopre, con sollievo, che Steffy e Taylor sono all’oscuro di tutto e che anche sono delle vittime ignare. Ridge chiede alle due ragazze se Carter è coivolto ma entrambe dichiarano che l’avvocato era all’oscuro di tutto. Shuana, nel tentativo di difendere la figlia, cerca di far cadere tutte le colpe su Zoe ma Ridge e Brooke non ne vogliono sapere per loro “Flo è colpevole”.

Flo e Zoe ormai sono state smascherate e decidono di dire tutta la verità, svelano quindi il ruolo di Thomas “lui sapeva tutto, ma ha nascosto la cosa, arrivando anche a minacciare Xander”. Ridge dinanzi a questa rivelazione sobbalza ed è incredulo ma rassicura sua moglie dicendole che risolveranno anche questo ma che prima deve pensare a Steffy.

Liam, Hope e Steffy sono alla casa sulla spiaggia, mentre la Logan ha in braccio Phoebe, Liam rivela alla ex che Phoebe non è la figlia di Flo e che la ragazza ha mentito con la collaborazione del Dottor Reese. Steffy è scossa ma non ha capito cosa sia davvero accaduto. A questo punto Liam informa la Forrester che anche lui ed Hope sono vittime dell’imbroglio di Flo e Reese e che in realtà la loro bambina non è morta. Sentendo Liam, Steffy iniza a capire l’accaduto ma no vuole crederci almeno fino a quando il ragazzo le dice “Phoebe è nostra figlia Beth!”

Steffy vuole tenere Phoebe e nagarla ad Hope

Appresa la verità, Steffy scoppia in lacrime. La ragazza insiste che Phoebe è sua figlia e che lei e’ l’unica madre che la bambina abbia mai conosciuto. Liam e Hope cercano di farla ragionare e di consolarla, entrambi capiscono la sofferenza della donna ma sanno anche che non possono cedere perché vogliono poter riportare la loro bambina finalmente a casa.

Hope è rammaricata ma decisa, non ha nessuna intenzione di ridare a Steffy la bambina che tiene in braccio. Steffy urla ad Hope “non ti permetterò di prenderti mia figlia!!” arrivano Brooke e Ridge. L’uomo cerca, inutilmente, di calmare la figlia che disperata continua a negare la situazione ed ad insistere di riavere sua figlia.

Hope, stremata dalla sofferenza patita fino ad ora, minaccia la sorellastra nonostante non sia un comportamento che la contraddistingue dicendole “non osare fermarmi!!”.