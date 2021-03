Beautiful anticipazioni americane, Steffy scopre chi è il padre di suo figlio

Ancora una volta ad essere protagonisti assoluti delle anticipazioni di Beautiful sono Liam, Steffy ed Hope ai quali si è aggiunto Finn, una new entry delle puntate americane negli ultimi mesi. La Forrester è nuovamente incinta e ancora una volta, non sa se il figlio che aspetta è di Liam oppure no. La ragazza ha un nuovo fidanzato nella persona del dottor John Finnegan con il quale ha deciso di farsi una famiglia. Ma a gamba tesa in questa relazione entra Liam.

Quest’ultimo dopo aver creduto di vedere Hope mentre baciava Thomas, ha ben pensato di correre a farsi consolare dall’ex moglie Steffy, la quale, non ha resistito al richiamo del passato e di quello che c’era stato tra di loro, finisce per portarselo a letto. Immediatamente dopo aver consumato, i due si pentono del loro gesto e decidono di non rivelare, per il bene di tutti, quello che è successo. Peccato che qualche settimana dopo, la Forrester scopre di essere incinta, ma non ha idea se il padre sia Finn oppure Liam.

La novità diventa presto di dominio pubblico e tutti e quattro i ragazzi coinvolti discutono sull’accaduto. Finn,dopo un attimo di smarrimento, perdona in parte Steffy e le dice di non voler rinunciare alla loro vita insieme e che sente che quel bambino è suo. Dello stesso avviso è la Forrester che decide di fare, come accadde per Kelly, il test del DNA.

Arriva il giorno dell’esito e tutti sono molto in ansia e discutono su quello che sarà l’esito e il loro rispettivo futuro di coppia. La più sconvolta di tutti però è Hope, che non riesce a perdonare Liam per averla tradita, mentre Finn sente che per lui e Steffy la strada è solo in salita e le promette di non lasciarla.

Improvvisamente appare la dottoressa Campbell che comunica loro il risultato del test e che il padre del piccolo è Liam. Alla notizia Hope scappa via sconvolta e Liam le corre dietro per tentare di farla ragionare e calmare. Finn si dimostra composto anche se in cuor suo è sconvolto quanto Hope. Lui e Steffy tornano alla casa sulla scogliera. Che cosa accadrà adesso?