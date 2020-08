Beautiful, anticipazioni americane: Steffy dopo l’incidente rischia una dipendenza da antidolorifici

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Steffy Forester avrà un brutto incidente in moto causato da Bill Spencer. L’uomo mente va a trovare la nipotina causa un incidente urtando una moto, solo quando si ferma a prestare soccorso, si accorge che il centauro è Steffy.

Dopo l’incidente la ragazza si sveglia in ospedale con al suo fianco il padre Ridge. Steffy al suo risveglio si rende conto della gravità delle ferite riportate nell’incidente ed anche delle intenso dolore fisico che queste riporteranno. La ragazza viene raggiunta in ospedale da Liam, informato da Brooke su quello che è successo, al capezzale della ex scopre che il responsabile di questo è suo padre.

Spencer Senior è sopraffatto dai sensi di colpa e vuole incontrare la ragazza per potersi scusare ma nascerà uno scontro con Ridge e Liam, entrambi furiosi per quello che è accaduto. Visto il clima teso, Steffy decide di minimizzare i danni che ha riportato, nascondendo a tutti soprattutto a Ridge e Liam l’intensità dei dolori e chiederà all’ex marito di nascondere a Kelly dell’incidente.

Steffy viene seguita dal medico Finn. Il Dottore, visti i traumi riportati, consiglia alla donna di prendere dei potenti antidolorifici, oppiacei, per poter affrontare il lungo periodo di guarigione e di dolore favorendo la riabilitazione del corpo ma la ragazza rifiuta. Il medico informerà Ridge sulla decisione della ragazza di non assumere antidolorifici contro il parere medico.

Alle dimissione il dottor Finn dirà a Steffy che può tornare a casa ma si raccomanda di assumere gli antidolorifici qualora il dolore sia troppo forte perché questi l’aiuterebbero nella convalescenza ed aggiunche che “non vi è la necessità di fare l’eroina“.

La ragazza, una volta dimessa dall’ospedale, tornerà a casa dove troverà ad accoglierla Liam ed Hope che le hanno organizzato un accoglienza con la partecipazione della piccola Beth. Quello che ci si domanda e se questi farmaci, che al momento Steffy non vuole assumere, porteranno la donna ad una dipendenza da oppiacei?