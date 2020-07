Beautiful, anticipazioni americane: Sally rapisce Flo e vuole rimanere incinta di Wyatt

Ecco arrivare le anticipazioni americane sui nuovi episodi di Beautiful che verranno trasmessi a partire dal 20 luglio. Per capire le anticipazione bisogna ricordare come si era interrotta la storyline di Wyatt Flo e Sally. La messa in onda americana, lo scorso marzo, si era interrotta con l’aggressione di Sally e della sua amica Penny ai danni di Flo. Ora scopriamo che la ragazza rapirà Flo nel tentativo di rimanere incinta di Wyatt.

Flo dubitava che la malattia di Sally fosse vera ed ha quindi iniziato a cercare la verità. La ragazza non riesce a credere come è possibile che nonostante Sally avesse capito l’intento di Wyatt (non farla morire da sola) la stilista continuasse la sua messa in scena arrivando al punto di vivere a casa del ragazzo. Flo e Wyatt avevano messo in pausa il loro rapporto affinché lo Spencer potesse stare accanto a Sally nelle sue ultime settimane di vita.

Flo, insospettita dalla malattia della rivale, va ad interrogare la dottoressa Penny Escobar, che è un’amica di Sally, la reazione della dottoressa alle sue domande la insospettitisce maggiormente e decide di controllare la cartella clinica di Sally scoprendo che gode di ottima salute. Sally fingeva una malattia terminale per riconquistare il giovane Spencer e nel farlo ha coinvolto la sua amica Penny che è un medico a causa di pressioni familiari ma vuole entrare nel campo della moda ma non può permettersi di farlo a causa dei debiti contratti per frequentare la facoltà di medicina.

Scoperta la verità Flo affronta Sally e tra le due nasce una discussione così Penny, impaurita dalla possibilità di essere radiata dall’ordine dei medici, colpisce la giovane Fulton alla testa. La ragazza cade a terra svenuta e proprio in quel momento entra Wyatt.

Wyatt non vede Flo svenuta..

Delle anticipazioni americane scopriamo che il giovane Spencer non si accorge di Flo priva di sensi sul pavimento. Sally, nonostante abbia ben chiaro che il suo piano presto sarà scoperto, decidere insieme all’amica Penny, di spostare Flo in un altro appartamento e di legarla ad un termosifone. La dottoressa ormai compromessa, continuerà ad insistere affinché Sally smetta la sua recita, come già da tempo lei gli aveva suggerito di fare.

Flo riprenderà conoscenza e si rende conto di essere stata rapita e di essere legata, la Spectra vuole tenerla prigioniera per tutto il tempo necessario affinché lei riesca a rimanere incinta di Wyatt. Proprio nel momento in cui Sally mette in atto il suo piano Wyatt riceve un messaggio da Flo che, riuscita a raggiungere un telefono, avvisa il suo amato di quello che sta succedendo. Wyatt affronta Sally e pretende di sapere dove tiene rinchiusa Flo a quel punto corre a liberarla.