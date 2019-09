Beautiful, anticipazioni americane: Ridge ubriaco va a letto con Shauna e Thomas si pente, ma niente è come sembra

Le nuove puntate di “Beautiful” trasmesse in America sono ricche di colpi di scena e alcuni personaggi si troveranno coinvolti, loro malgrado, in contorte vicende dalle quali sarà difficile uscire. Andiamo per ordine, avevamo lasciato Thomas su un letto di ospedale a seguito di una rovinosa caduta dalla scogliera della casa di Hope, dopo che si era recato lì per chiarirsi con la Logan. Sul posto era sopraggiunta anche Brooke che, pensando che la situazione stesse degenerando, al culmine di uno forte scontro ha visto cadere il giovane dal dirupo.

Thomas, ora, è fuori pericolo ed è uscito dal coma. Sembra che il giovane Forrester voglia cambiare atteggiamento e infatti, quando il detective gli chiede spiegazioni sull’accaduto, lui solleva Brooke da qualsiasi responsabilità. Il gesto è molto apprezzato da Ridge, ma non altrettanto da Brooke che pensa nasconda ben altre intenzioni e complotti futuri, arriva anche a dichiarare che secondo il suo parere non dovrebbe crescere il piccolo Douglas.

Beautiful, Ridge completamente ubriaco incontra Shauna Fulton

Da questi diversi punti di vista scaturisce una forte discussione e Ridge decide di allontanarsi da Brooke per cercare di calmarsi. Finisce al “Bikini Bar” dove si ritrova seduto di fianco a Shauna Fulton, la madre di Florence, quest’ultima ritenuta la principale responsabile dello scambio di culle.

Ricordiamo che all’inizio Thomas, messo al corrente della verità su Beth, vuole rivelare a Hope come in realtà stiano le cose. Flo, però, lo prega di stare in silenzio e Forrester si fa convincere, decidendo di tenersi per sé ciò che aveva scoperto.

Ora, Ridge e Shauna hanno un interesse comune: difendere i loro figli dalla furia della Logan. Per questo motivo, pur essendo nemici, cercano di trovare una soluzione per redimere la reputazione dei loro ragazzi. Dopo molti drink, Ridge è completamente ubriaco e si risveglia il mattino dopo nel letto della Fulton, ma non è chiaro se effettivamente i due siano stati davvero insieme o sia un’altra mossa della donna per poterlo ricattare in futuro.