Beautiful anticipazioni americane, Ridge tiene nascosta una cosa gravissima a sua moglie Brooke

Come di consueto giungono dall’America delle anticipazioni sulla soap opera che noi vedremo a circa due mesi di distanza. Ridge chiederà a Shauna di non svelare a nessuno della notte di sesso che hanno trascorso insieme, non vuole che sua moglie Brooke Logan lo venga a scoprire. Lo stilista è certo che se Brooke venisse a scoprire quanto accaduto tra lui e shauna, questo rappresenterebbe il suo ennesimo passo falso all’interno del loro matrimonio che porterebbe, ad una inevitabile, conclusione del rapporto.

Dall’America giungono informazioni che ci fanno capire che a questa storyline si aggiungono a poco a poco molti particolari e sarà ricca di colpi di scena. A quanto pare il triangolo amoroso di Beautiful non sarà più rappresentato dall’amore tra Ridge e Brooke con il terzo incomodo Taylor ma quest’ultima sembra sarà sostituita dal personaggio Shauna Fulton.

Nei prossimi episodi verranno a galla una serie di dettagli che faranno sembrare quello di Ridge, un tradimento ai danni di Brooke. Col passare del tempo emergerà invece che Ridge non ha consumato un rapporto sessuale con Shauna ma che l’uomo si è semplicemente risvegliato accanto alla donna in una stanza dopo una notte di alcol.

Una mattina lo stilista si sveglia all’interno di una camera dei bikini bar, e la Fulton gli dirà di averlo accompagnato insieme a Danny per impedirgli di guidare ubriaco, si risveglia senza pantaloni e quindi si chiede alla Fulton se hanno consumato. La donna dice a Ridge che non hanno avuto nessun rapporto sessuale e che lui era senza pantaloni perché lei glieli ha sfilati soltanto perché potesse dormire più comodo, dichiara infatti di aver dormito accanto a lui per assicurarsi che stesse bene ma che non è successo nulla tra di loro ed aggiungerà “Altrimenti l’avresti ricordato “.

Ridge rimane spiazzato da quanto appreso e chiede a Shauna di non rivelare nulla a sua moglie. La donna si confida con la figlia Flo, ma con la ragazza dirà di aver trascorso una meravigliosa notte con lo stilista. Sembra che la donna abbia deciso di avere Ridge tutto per se e che abbia l’intenzione di fare andare a pezzi il matrimonio con Brooke con l’aiuto della sua grande amica Queene.