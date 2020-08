Beautiful, anticipazioni americane: Ridge scopre di aver sposato Shauna ma dietro c’è la mano di Queen

Le anticipazioni americane di beautiful svelano quello che è successo tra Ridge e Shauna a LasVegas. Forrester scoprirà di aver sposato la Fulton, questo renderà felicissima Queen Forrester che godrà nel poter fare del male alla rivale Brooke. Brooke e Ridge si sono appena riappacificati, dopo che entrambi hanno ammesso le loro colpe e messo da parte i problemi legati a Thomas, Bill e Shauna e deciso di ricominciare da dove erano stati interrotti.

Brooke sta per partire da Los Angeles per andare a trovare sua figlia Bridget e prima di farlo decide di regalare una notte di passione al marito, senza sapere che in realtà non è solo suo marito ma anche della Fulton, la serata trascorrerà in modo diverso da quanto lei aveva programmato.

Ridge scopre di essersi sposato

Lo stesso interprete di Ridge, Thorsten Kaye, dice che il suo personaggio scopre di essersi sposato con Shauna Fulton grazie alla confessione della donna, lui quella sera era troppo ubriaco e non è in grado di ricordare nulla se non dei piccoli ricordi confusi e frammentati.

Ridge si trova a casa del padre per trascorrere un pomeriggio con Eric e Queen, ad un tratto arriva la Fulton che tira fuori delle loro foto ed un certificato di matrimonio. In questo modo Ridge scopre di essersi sposato ma non è in grado di difendersi perchè non ricorda nulla di quanto accaduto. Successivamente lo stilista scopre che le carte del divorzio firmate da lui e Brooke sono state depositate e processate senza che lui le abbia mai consegnate. Shauna dice a Ridge che è stato lui a consegnarli a LasVegas, ma l’uomo non ricorda nulla.

Ridge è stato raggirato

Lo stilista, dopo avere appreso quanto accaduto a LasVegas, deve raccontare tutto a Brooke, Mentre Ridge si dirige a parlare con Brooke, Shauna racconta a Queen tutti i dettagli del loro matrimonio. Dopo aver sentito tutti racconti dell’amica, Queen invita la sua migliore amica a giurare di non raccontare a nessuno quanto hanno fatto. Dalle voci che giungono dall’america sembra che sia stata Queen a depositare le carte del divorzio, di nascoto, per far sì che le nozze della sua cara amica con il suo figliastro fossero valide e per potersi vendicare della sua eterna rivale Brooke.

Queen non si sente in colpa, è felice di essersi vendicata di Brooke e pensa di aver fatto la cosa giusta perché ritiene che manipolare Ridge era necessario per poterlo liberare dalle grinfie di Brooke. Queen teme la reazione del marito qualora venga a scoprire il suo ruolo nella faccenda di Ridge, ma al momento è felice di vedere la sua amica godersi l’amore della sua vita.

Ridge cerca di capire se è possibile annullare il matrimonio considerando che era completamete ubriaco e qui non in grado di prestare il suo consenso. Donna Logan viene informato di quanto accaduto a LasVegas da Eric e da Brooke. Brooke mentre si sfoga con la sorella ammette di essere stata battura dalla Fulton.