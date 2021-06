Beautiful anticipazioni americane, Ridge prende a pugni Bill e dice addio a Brooke

Negli episodi di Beautiful in onda nei prossimi giorni scopriamo che il piano di Quinn ha avuto il successo che sperava. Ridge e Katie, una volta visto il video del bacio tra Bill e Brooke, rimangono sconvolti. Ridge non vuole più saperne di sua moglie e prende a pugni Bill, mentre Shauna sta per lasciare Los Angeles.

Quinn nei precedenti episodi di Beautiful ha deciso di pubblicare sulla cornice digitale il video di Bill e Brooke che si baciano, lo ha fatto utilizzando il tablet di Eric. Quinn attende con ansia che tutta la famiglia, durante la festa di ricongiungimento, assista al video del bacio.

Mentre Brooke e Donna organizzano la festa vedono il video del bacio nella cornice digitale. Brooke per evitare che il marito veda il video stacca la cornice digitale e va da Quinn per mettere in chiaro la situazione. Ridge si accorge che la cornice è spenta, decide di accenderla e vede il video.

Tutti gli invitati alla festa vedono il video e rimangono sconvolti, in particolari Katie e Ridge. Bill e Brooke cercano di spiegare la situazione e di giustificarsi ma, tutti i loro tentativi falliscono. Quinn non perde l’occasione di accusare Brooke. La donna, in lacrime, chiede perdono a Ridge ma quest’ultimo non vuole più saperne di lei e dichiara: “tra noi è finita per sempre”. L’uomo è convinto che Booke non vedrà mai Bill per l’uomo che è veramente e crede che sarà sempre legata a lui.

Shauna, ignara di quanto sta accadendo a casa Forrester, è in procinto di partire da Los Angeles per andare a Las Vegas. La donna, prima di partire, saluta la figlia e le racconta del bacio a cui ha assistito ed al video che aveva girato e poi cancellato. Racconta alla figlia che nessuno vedrà mai quel video perchè non vuola far soffrire Ridge, ignara di quanto ha fatto la sua amica Quinn.

Dopo la visione del video a casa Forrester regna il caos. Katie e Ridge si sentono umiliati e furiosi. Lo stilista è in preda alla rabbia ed arriva a sferrare un pugno in faccia a Bill.