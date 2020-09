Beautiful, anticipazioni americane: Ridge libera Flo dalla prigione

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia stiamo assistendo alla scoperta dello scambio di culle e quindi scopriamo le conseguenze per i protagonisti di questo avvenimento. Flo, una volta venuta a galla la verità, è stata arrestata e portata in carcere, dove tutti si aspettano che debba trascorrere un lungo periodo di tempo.

Dall’anticipazione americane scopriamo che, la ragazza esce dal carcere perché Forrester decide di essere magnanimo nei suoi confronti, molto probabilmente una parte di questa decisione è dovuta al sentimento che è nato tra Ridge e Shauna. Dopo aver parlato con la sua amica, che è anche la madre della ragazza, si è convinto della buona fede deĺla ragazza, a convincerlo probabilmente è stata la frase della donna “ Mia figlia è una brava ragazza, ma è stata abilmente manipolata da un uomo per il quale aveva un debole”.

In un primo momento Ridge è molto arrabbiato, non vuole nemmeno sentire parlare di Flo, perché la ragazza ha creato molta sofferenza a sua figlia Steffy, ad Hope ed anche a suo figlio Thomas. L’uomo non riesce a perdonarle quello che ha fatto, ma la sua amica Shauna cerca di farlo ragionare e fargli capire che sua figlia è estremamente pentita per quello che ha fatto, al tempo stesso continua ad affermare che tutto quello che è successo è colpa del dottore Reese Buckingam che ha manipolato Flo per ottenere quello che voleva. L’obiettivo della donna è far nascere della compassione nello stilista.

Ridge non riesce a perdonarla perché, nonostante il pentimento, la ragazza ha deciso di firmare il falso certificato di nascita in modo consapevole e ritieni questo gesto imperdonabile. La Fulton ricorda a Forrester che anche suo figlio ha fatto la stessa cosa infatti quando ha scoperto la verità ha mantenuto il segreto ed ha fatto di tutto affinché nessuno lo scoprisse per evitare che Hope ritrovasse Beth ed è arrivato anche a manipolare le persone intorno a lui per ottenere il suo fine.

Questa ultima affermazione fa ragionare molto lo stilista e nel momento in cui si trova a confrontarsi con il detective Sunchez l’uomo chiede al detective di poter firmare un accordo per l’immunità e per il conseguente rilascio di Flo. Nel momento in cui Ridge libera Flo e la rende immune, Brooke è certa che la ragazza rimarrà in galera per molto tempo e si augura che anche Thomas possa essere incarcerato per lungo tempo. La donna non pensa minimamente che suo marito possa tramare alle sue spalle liberando Flo e Thomas dai guai con la legge.