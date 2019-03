Beautiful, anticipazioni americane: muore uno dei personaggi storici

I tanti fan della soap opera Beautiful sono abituati a continui colpi di scena, ed è proprio grazie a questi che la soap dura dal 1987 con ottimi ascolti. Dalle anticipazioni americane si scopre un’ennesimo imprevisto che permette di sviluppare la trama, uno dei personaggi storici muore!

A morire è il personaggio di Caroline Spencer, la nipote di Bill Spencer che fa parte del cast dall’inizio del 2012 ed è interpretato dall’attrice Linsey Godfrey. Nel corso degli anni il personaggio di Caroline ha avuto relazioni con molti dei personagi cardine della serie. Ha avuto una relazione con Rick Forrester, che alla fine ha scelto Maya Avant. Ha avuto anche una relazione con Ridge Forrester che ha poi tradito con il figlio Thomas Forrester, concependo in quella notte di passione il piccolo Douglas.

Lo zio Bill si è intromesso a lungo nella vita della nipote, creando anche forti problemi di coppia tra Caroline e Thomas, ma alla fine dopo molti tira e molla i due sono tornati insieme e si sono trasferiti a New York con loro figlio.

A Thomas spetterà il compito di comunicare la tragica notizia. Il ragazzo, giunto a Los Angeles con il figlio, comunicherà alla famiglia Forrester che la compagna è morta per una trombosi. Darà la triste notizia allo zio Bill con una telefonata. Le due famiglie sconvolte si riuniranno per rendere omaggio alla memoria di Caroline.

L’addio dell’attrice

In questi giorni Linsey Godfrey ha girato la sua ultima scena nei panni di Caroline Spencer, il funerale. Una volta lasciato il set, l’attrice ha salutato i fan della soap rimarcando di essersi divertita moltissimo ad interpretre la Spencer.

Nel post ha detto ai fan di non essere tristi perchè sono in arrivo molti colpi di scena. L’attrice ha scritto “Ciao a tutti, sono appena tornata dal funerale di Caroline. È stato bello. Sembra sia arrivato il momento di dire addio alla nostra Caroline Spencer. Per prima cosa voglio dire un grosso grazie a Brad Bel e a tutta la famiglia di Beautiful. Ho davvero adorato ogni aspetto della stravagante, esuberante e vivace Caroline. e tutto il tempo trascorso sul set. Non siate tristi anche se è morta, prometto che Brad e gli autori hanno altri incredibili assi nella manica. Grazie per tutto il sostegno e l’amore di questi anni.”