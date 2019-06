Beautiful anticipazioni americane: Liam torna da Steffy dopo aver annullato il matrimonio con Hope perché sterile

Nelle puntate attualmente in onda di Beautiful su Canale 5 vediamo Hope e Liam che si sono sposati e la ragazza è in dolce attesa del loro primo figlio. Steffy d’altro canto vive da sola come donna in carriera e madre single di Phoebe. La felicità che attualmente vediamo sembra essere destinata a finire poiché dalle anticipazioni americane scopriamo che il giovane Liam chiede l’annullamento del matrimonio.

Per capire che cosa ha portato dalle nozze felici con un bebè in arrivo all’annullamento del matrimonio bisogna ricordare le precedenti anticipazioni americane. In America Hope ha già partorito la piccola Beth, nell’ isola di Catalina, con un parto molto complicato ed improvviso durante una tempesta.

Il medico che si occupa del parto è un uomo con dei grossi debiti che decide di approfittare della solitudine della ragazza per farle credere che la bambina è morta durante il parto e poter così vendere la piccola Beth in cambio di un ingente somma di denaro. A comprare la bambina sarà Taylor per avverare il desiderio della figlia di dare una sorella alla sua piccola Kelly. La psicologa ignara di tutto, ha pagato 200000 dollari per far diventare la piccola Beth figlia di Steffy. La bambina viene chiamata Phoebe mentre Hope affronta il dolore della morte della figlia e fatica a riprendersi.

L’annullamento del matrimonio

Nelle puntate di Beautiful attualmente trasmesse in America vediamo Hope e Liam convinti di aver perso la loro piccola Beth, morta di parto. Il ragazzo affronta il dolore trascorrendo molto tempo con la figlia Kelly e con Phoebe pur sapendo che quest’ultima non è sua figlia.

Il terribile lutto che deve affrontare la coppia, diventa sempre più complicato da gestire, ci saranno due elementi che daranno il colpo di grazia al loro matrimonio. Hope si sente in colpa per la morte di sua figlia e pensa sia giusto che Liam stia accanto a Kelly e tenta quindi di riavvicinare il marito alla ex moglie. Thomas, dopo la morte della della madre di sua figlia torna a Los Angeles con il bambino, e da subito cerca di manipolare Hope, usando anche suo figlio, per allontanare la donna da Liam e permettere alla sorella di riavere la propria famiglia. L’intento di Thomas è fare leva sul lutto che ha travolto suo figlio e sul fatto che il piccolo è molto attaccato ad Hope. Il ragazzo cerca di convincere la Logan a diventare la nuova mamma di suo figlio.

In un primo momento il rapporto sembra resistere, ma quando Hope scopre che non potrà più avere figli decide di far preparare i documenti dell’annullamento del matrimonio e di portarli al marito. La ragazza è convinta che Liam debba tornare con Steffy, per ricostruire la famiglia con le bambine, visto che con lei non potrà mai avere una famiglia. La Logan firma i documenti si toglie la fede e da tutto a Liam e gli da un ultimo bacio, quest’ultimo dopo aver firmato i documenti e sentendosi sempre più legato a Kelly e Phoebe, decide di tornare a vivere con Steffy.

Da alcuni spoiler sembra che presto la verità verrà a galla. Florence, la donna ingaggiata per fingersi la madre biologica di quella che è diventata Phoebe, rivelerà il segreto a Xander e a Thomas. Non resta che scoprire quale dei due svelerà l’imbroglio ad Hope sconvolgendo gli equilibri precari.