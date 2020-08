Beautiful, anticipazioni americane: Liam implora Wyatt di scoprire il "segreto" che nasconde Flo

Come già comunicato attraverso precedenti spoiler, Liam alla fine della cerimonia del matrimonio di Thomas ed Hope, sente Flo e Thomas parlare di un segreto. Il giovane Spencer decide di dover scoprire di cosa si tratta, è sicuro che sia qualcosa di brutto considerando il comportamento che il giovane Forrester ha avuto in passato e che ha tutt’ora (ossia sfrutta suo figlio per avere la donna che vuole giocando sulla fragilità della stessa).

A tarda sera Liam rientra a casa, il ragazzo è assolto nei suoi pensieri non riesce a capire quale possa essere il legame tra i due ed inoltre il tono della conversazione avvenuta tra Thomas e Flo lo preocupa molto. Liam decide di non dire nulla a Steffy, ritiene che la ragazza è molto legata al fratello e lo difenderebbe e molto probabilmente lo avviserebbe. Il ragazzo sente la necessità di parlare con qualcuno di quanto accaduto alle nozze così, il giorno dopo al Bikini Bar incontra Wyatt che è anche il fidanzato di Flo.

Liam racconta a suo fratello che il giorno prima ha assistito ad un litigio tra Thomas e Flo, il giovane Forrester minacciava la sua ragazza costringendola a tenere la bocca chiusa riguardo ad un segreto, un segreto che riguarda Hope. Il giovane Wyatt è sconvolto da quanto appreso ed è preoccupato perché anche lui odia Thomas ed è cosciente di quello che giovane Forrester è capace di fare e teme per la vita della sua fidanzata Florence. Liam è disperato e chiede a suo fratello di aiutarlo e di parlare con la sua ragazza. Vuole che lui riesca a far confessare Flo in modo tale che si possa capire qual è il segreto di cui parlavano.

Wyatt interroga Flo

Flo riceve un ennesimo sms di Thomas in cui viene minacciata, la ragazza è angosciata e quando giunge sua madre Shuana la ragazza si sfoga in cerca di conforto. La donna rimprovera la figlia perchè ormai deve mantenere il segreto per tutta la vita ed a tutti i costi perchè in caso contrario perderà la sua nuova famiglia, il suo amore della vita ed inoltre finirà in galera per molto tempo.

Wyatt raggiunge la compagna proprio dopo che la ragazza ha parlato con la madre. Il ragazzo inizia a chiedere alla compagna spiegazioni sul suo rapporto con Thomas Forrester. Flo mentre parla con il compagno continua a sentire il discorso avuto con la madre e risponde alle domande di Wyatt dicendo “ho le mie ragioni per poter dire che quel ragazzo non mi piace“ ma non dice niente altro. Wyatt non insiste ma dice alla compagna che è pronto ad aiutarla se mai vorrà confidarsi.