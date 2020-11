Beautiful, anticipazioni americane: Liam entra a casa di Thomas e scopre la “bambola di Hope"

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che il giovane Liam Spencer continua a non fidarsi di Thomas Forrester e scopre una tremenda verità. In questo momento tutti, seppur con difficoltà, hanno iniziato a credere che il ragazzo abbia superato la sua fase di instabilità mentale e che sia quindi tornato alla normalità ma Brooke e Liam, continuano ad essere sospettosi ed a temere che sia tramando qualcosa.

Liam, nonostante il giovane Forrester non abbia manifestato in pubblico dei comportamenti allarmanti, continua a credere che il ragazzo sia pazzo e quindi si concentra su di lui accantonando il rivale dottor John Finnegan, che è il nuovo spasimante di Steffy. Il destino vuole che Spencer ed il dottor Finn si troveranno d’accordo sulla condizione mentale di Thomas. Il dottore Finn fiino ad oggi non aveva avuto motivo di domandarsi quali fossero le condizioni mentali del fratello della sua fidanzata ma, dopo una strana conversazione avuta con Thomas si sente perplesso in merito al suo stato di salute mentale.

Il cambio di opinione di Finn avviene dopo una conversazione tra i due. Il dottore dopo aver parlato con Thomas, proprio nel momento in cui lui aveva delle allucinazioni, ha riscontrato che il ragazzo non era del tutto presente e lucido nella loro conversazione. Il dottor Find e Thomas parlano della convinzione del giovane Forrester “Liam è felice con una donna finché non le mancherà l’altra perché sente di perdere la sua seconda opzione” e ritiene che ripete in continuo lo stesso comportamento. Dopo questa conversazione Finn parla con Steffy per avere lucidazioni sui suoi precedenti problemi di salute mentale, La ragazza è convinta che il fratello si sia lasciata alle spalle le sue ossessioni.

Il dottor Finn incontra Liam e gli racconta della conversazione avuta con Thomas e esprime la sua perplessità sul reale stato di salute mentale di Thomas Forrester. Durante la conversazione con il dottore, quando Liam sente le parole pronunciate da Thomas, si convince che il giovane sta ancora macchinando qualcosa per riavere Hope.

Liam, siccome è certo che nessuno della famiglia da ascolto alle sue sensazini su Thomas, decide di recarsi di nascosto a casa del giovane Forrester, che vive nell’appartamento di Vinny. Quando entra nella casa rimane sconvolto da quello che trova. Liam vede all’interno della casa di Thomas il manichino di Hope, quello sparito dalla Forrester Creation.