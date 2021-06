Beautiful anticipazioni americane: Liam e Bill vengono arrestati per omicidio, Liam fa una strana proposta a Thomas

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che la morte di Vinny porta all’arresto di Liam e Bill Spancer. Come noto il ragazzo crede di aver ucciso Vinny investendolo accidentalmente. Il ragazzo, dopo essere svenuto in seguito alla morte del ragazzo, si ritrova nell’auto del padre che sta cercando di insabbiare l’accaduto.

Dalle anticipazioni americane scopriamo che la vita di coppia di Hope e Liam non sembra potersi svolgere in modo tranquillo. Dopo una grande crisi di coppia causata dalla scambio di culle di Beth e l’ossessione di Thomas nei confronti della giovane Logan, il tradimento del marito con Steffy è in arrivo un’ennesima crisi.

Liam è sicuro di aver ucciso Vinny investendolo mentre era alla guida dell’auto del padre. Bill, che viaggiava con lui, ha assistito a tutta la scena ed approfittando dello svenimento del figlio ha deciso di proteggerlo cancellando tutte le prove e fuggendo via senza chiamare i soccorsi.

Liam non riesce a convivere con i sensi di colpa e, dopo aver confessato tutto l’accaduto ad Hope, decide di costituirsi tenendo il padre fuori dalla situazione ed accusandosi pienamente della morte del ragazzo. Bill apprende da Hope che il figlio si è costituito, conscio di aver preso lui la decisione di depistare le indagini, decide di andare dal detective Baker e raccontare tutto l’accaduto sperando di dimostrare l’estraneità del figlio. Bill racconda del rumore, che il figlio è svenuto e che a quel punto lui ha deciso di cancellare le prove e di caricare Liam in auto per fuggire dal luogo dell’incidente perchè era certo che la polizia non avrebbe mai creduto ad una tragica fatalità.

Il tenente Sanchez è convinto della colpevolezza di entrambi e decide di porre agli arresti sia Liam che Bill Spencer. Hope rimane accanto al marito ma Liam, conscio del fatto che potrebbe rimanere in carcere per molti anni, dopo averci pensato a lungo, fa chiamare Thomas per fargli una strana richiesta.

Liam conscio di dover trascorrere molti anni in carcere chiede a Thomas di prendersi cura di Hope e della sua famiglia. Dopo aver trascorso molto tempo a cercare di tenere il ragazzo lontano dalla sua famiglia ora è proprio lui a chiedergli di stare loro vicino. Il ragazzo è certo che starà per molti anni lontano dalla sua famiglie e per questo vuole che loro possano essere felici senza di lui. Thomas accetta senza esitazioni la proposta di Liam nonostante lo odi ancora per avergli portato via Hope ed il figlio ed ora anche per la morte del suo migliore amico.

Da alcune news che trapelano dall’america sembra che la morte di Vinny non sia così semplice come sembra e che nuove rivelazioni porteranno alla scarcerazione dei due Spancer.