Beautiful, anticipazioni americane: Liam dopo aver sentito parlare Flo e Thomas indaga sull’adozione di Phoebe

Dall’America giungono molte anticipazioni sulla storyline della finta morte di Beth, la bambina di Liam ed Hope. Hope continuerà a fare delle scelte manipolata da Thomas. Liam, dopo aver sentito una strana conversazione tra Flo ed il giovane Forrester, inizia a sospettare che ci sia qualcosa di oscuro dietro l’adozione di Phoebe.

Hope, come programmato da Thomas, allontanerà il marito spingendolo tra le braccia di Steffy certa di non poter ricoprire il ruolo di moglie siccome non potrà essere madre e dargli un figlio. Il giovane Forrester farà leva su questa sua debolezza e sul vuoto che prova la ragazza per convincerla a sposarlo. Thomas sfrutterà anche il figlio Douglas per convincere la ragazza che loro matrimonio è indispensabile per il piccolo.

Lo scambio di culla sembra venire a galla. Liam viene a conoscenza della presenza di qualche retroscena inquietante su Flo da una telefonata effettuata ad un ospedale di Las Vegas. Mentre il giovane Liam prosegue le sue indagini per capire cosa nasconde Flo, Hope decide di sposare Thomas a patto che non avranno mai rapporti intimi. Brooke cerca di far ragionare la figlia invitandola a tornare con Liam “è sbagliato sposare un uomo che non ami per il bene di un bambino”.

Durante le sue indagini Liam sente una conversazione tra Flo e Thomas. I due, mentre parlano della piccola Phoebe, menzionano più volte la parola “segreto”. A questo punto Liam capisce che è arrivato il momento di fare chiarezza sull’adozione della sorella di sua figlia Kelly. Per il ragazzo è chiaro che qualcosa non va, deve capire cosa sta nascondendo Thomas e la misteriosa Flo.

Le indagini sull’adozione

A questo punto Liam si reca da Steffy, vuole avere tutti i dettagli su come si è svolta l’adozione e sugli accordi. Il giovane Spencer vuole verificare i documenti dell’adozione e rimane sconvolto nel vedere la cifra richiesta dalla donna, 250.000 dollari per consegnare la bambina. Liam decide di chiedere aiuto a suo fratello Wyatt per scoprire che cosa stia nascondendo Flo e Thomas. Wyatt è spiazzato da quello che gli racconta il fratello, poiché si parla della sua fidanzata.

Il ragazzo dopo aver perso il suo matrimonio a causa di Thomas impiegherà tutto il suo tempo per capire cosa nascondono Thomas e Flo e soprattutto cosa hanno a che fare con Phoebe. Per arrivare ad una soluzione, Liam si rivolge all’ospedale di Las Vegas dove Flo ha partorito, almeno in base a quando dichiarato nei documenti dell’adozione. Attraverso questa telefonata Liam potrebbe venire a sapere che, la Fulton non ha mai partorito. Thomas Forrester se si rende conto che Liam è vicino alla verità, per questo decide di proteggere il suo matrimonio con Hope mettendo a rischio la vita di Liam. Wyatt e del fratello dovranno agire in fretta prima che sia troppo tardi per arrivare alla verità o prima che qualcuno si faccia male.