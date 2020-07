Beautiful, anticipazioni americane: Katie ha un collasso e Bill va nel panico

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo una nuova tragedia si abbatte sul personaggio Katie. Mentre Katie e Bill vivono un periodo felice Brooke e Ridge sono ormai ai ferri corti a causa della situazione di Hope e Thomas e dell’intromissione di Shauna.

Brooke è furiosa con Thomas perchè il ragazzo ha ingannato la figlia per legarla a se e per farlo le ha tenuto nascoto che sua figlia Beth (Elisabeth) è viva e che Steffy la sta crescendo come Phoebe. Il giovane Forrester è anche responsabile della morte di Emma. A causa di tutto questo Brooke non riesce proprio a pardonarlo e non capisce perchè Ridge si ostini a difenderlo nonostante sia indifendibile. Ridge, anche andando contro la moglie, è disposto a tutto per difendere il suo primogenito.

Dopo una violenta discussione con la moglie Ridge esce di casa e passa la notte con un altra donna. Brooke quando non vede rientrare il marito si preoccupa e decide di confidarsi con Katie che cerca di rassicurarla dicendogli che sicuramente Ridge ha voluto solo ritagliarsi del tempo per se stesso. Katie dice a Brooke che concorda pienamente con lei sulla pericolosità di Thomas ed anche lei ritiene che qualcuno debba fermarlo. Ridge si è ubriacato, al mattino si risveglia nel letto di Shauna, la donna gli promette che non deve preocuparsi perchè lei manterrà il segreto. Ridge sembra che dopo il suo sbaglio inizi a riuscire a recuperare il suo matrimonio con Brooke.

Il malore di Katie

La vita tra Katie e Bill scorre serena, l’imprenditore non ha più il lavoro come priorità ed è presente per la sua famiglia ogni volte che ne hanno bisogno. La coppia vive un momento di serenità destinato ad infrangersi con la scoperta di una grave malattia di Katie che potrebbe portarla alla morte. La donna a causa dei farmaci antirigetto per il cuore ha i reni collassati e se non riesco trova immediatamente dei reni per effettuare un trapianto rischia di morire.

Katie ha un improvviso malore e viene soccorsa da Bill. Giunti in ospedale per i medici è immediata la gravità della situazione, la donna ha poco tempo se non si trova un rene, Bill è nel panico e distrutto dal dolore, si sente impotente e non vuole perdere sua moglie e la madre di suo figlio.