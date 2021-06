Beautiful anticipazioni americane: Justin uccide Vinny e sequestra Thomas per mantenere il segreto

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che ci saranno dei nuovi e clamorosi risvolti legati alla morte del giovane Vinny. Inizialmente Liam e Bill Spencer sono stati ritenuti responsabili della morte dell’amico di Thomas. Con il passare degli episodi si scopre che il reale colpevole è Justin Barber.

Dalle trame americane si è scoperto che la morte del ragazzo nasconde degli intrighi e dei colpi di scena inaspettati. Fino ad oggi tutto lasciava credere che i colpevoli fossero Bill e Liam che, investito il ragazzo, hanno deciso di scappare alle loro responsabilità e nascondere l’accaduto. In realtà dietro a quella morte si nasconde lo zampino del loro caro amico e difensore, Justin Barber.

Il colpevole della morte del ragazzo è Justin che, in quanto amico degli Spencer, era l’unico in grado di sapere esattamente dove si trovassero padre e figlio. Grazie al loro rapporto ha potuto mettere in atto il suo piano facendo spuntare dal nulla il ragazzo proprio davanti all’auto degli Spencer.

La prima persona ad avvicinarsi alla realtà è Thomas Forrester ma, Justin non ha nessuna intenzione di essere scoperto e di vedere andare in fumo i suoi piani. Mentre Liam e Bill sono in carcere con l’accusa di omicidio ed omissione di soccorso Justin Barber assume il comando della Spencer Publications. Al momento la motivazione più plausibile di questo piano sembra essere proprio il desiderio di comandare l’impero editoriale di Bill Spencer.

Justin per evitare che il giovane Forrester sveli a tutti il suo ruolo nella morte di Vinny mette in atto un crudele e spietato piano ai danni di Thomas. L’avvocato Barber sequestra Thomas, il ragazzo rimane sconvolto nell’apprendere i reali piani di Justin per il futuro.

Quello che non si è ancora scoperto dagli episodi americzni di Beautiful è se Thomas riuscirà a liberarsi e raccontare a tutti quello che è davvero successo o, se soccomberà sotto le grinfie di Justin oppure un ultimo possibile scenario è che il ragazzo si accordi con Justin per riavere Hope tenedo Liam fuori dai giochi per molto tempo.