Beautiful, anticipazioni americane: inspiegabile feeling tra Hope, Liam e Phoebe

Le nuove puntate della popolare soap opera americana “Beautiful” trasmesse negli Stati Uniti – gli episodi italiani sono trasmessi dal lunedì a domenica tutti i giorni alle 13,35 circa su Canale 5 – sono ricche di nuovi episodi clamorosi, dove si troveranno coinvolti, loro malgrado, alcuni protagonisti, che vivranno situazioni a dir poco inspiegabili, difficili da spiegare o etichettare.

Avevamo lasciato Hope e Liam nella disperazione più totale a causa della morte – o presunta tale – della figlia, dovuta ad un improvviso distacco della placenta mentre la figlia di Brooke si trovava a Catalina. Dopo un periodo di grande sofferenza e lutto, Hope decide di andare avanti, ritornare alla vita, quindi fare la conoscenza della nuova figlia di Steffy, Phoebe.

L’inspiegabile legame tra Hope, Liam e Phoebe

Hope va a trovare Steffy nella casa sulla scogliera per conoscere la nipotina, ma quando la prende in braccia sente un dolce trasporto, un sentimento naturale che la porta ad affezionarsi sempre più alla piccola figlia adottiva della sorellastra. La figlia di Brooke non sa però che la neonata che sta abbracciando è in realtà sua figlia, che con l’inganno le è stato fatto credere fosse morta.

Anche Liam si dimostra si da subito pronto ad amare la sorellastra di Kelly. Il primo a conoscere, infatti, la piccola Phoebe è stato Liam, che ha percepito un’attrazione particolare con la piccola. Steffy, ignara della vera identità della piccola, spiega all’ex compagno che questo trasporto è normale, perché si tratta di una bambina adorabile.

Liam si convince che le parole della Forrester siano giuste, quindi apprende da Steffy che il padre della piccola non ha visto nascere Phoebe. Parole che riportano inevitabilmente alla sua vita personale e ai tragici eventi che hanno colpito Liam negli ultimi tempi, infatti anche lui non era presente alla nascita della sua bambina.

Quando la Logan farà la conoscenza della piccola Phoebe, sarà molto felice per la sorellastra, sostenendo Liam e rassicurando il suo compagno, perché sarà un ottimo padre per entrambe le bambine. Hope chiede quindi a Steffy di poter tenere in braccio la piccola Phoebe, nonostante tutti in casa Forrester pensano sia troppo presto per lei. L’empatia che si svilupperà tra le due è una magia inspiegabile, che Hope vivrà senza farsi troppe domande.