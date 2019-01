Beautiful, anticipazioni americane: il dottor Reeese confessa di aver scambiato la figlia di Hope per venderla

Dagli spoiler americani su Beautiful si ha ufficialmente la conferma che Beth, figlia di Liam ed Hope, non è morta ma scambiata volontariamente dal Dottor Reese che ha deciso di vendere la piccola a Steffy e Taylor in cambio di un’importantissima somma di denaro. Mentre Liam ed Hope cercano di affrontare la morte della figlia sostenuti da tutta la famiglia (Steffy compresa) nessuno sospetta ne può immaginare quanto sia realmente accaduto.

Il dottor Reese rapita la piccola Beth cerca il sostegno della sua amica Florence Fulton. La donna, legata al dottore da un sentimento personale, accetta di spacciarsi per la madre della bambina, che in realtà è Beth, e di fingere di voler dare in adozione sua figlia a causa di gravi problemi personali. Il dottore e Florence cercano di vendere la piccola a Steffy. Steffy rimane subito colpita dalla piccola e decide di adottarla ma, non prima di aver chiesto a Liam se questo può essere un problema per il loro dolore.

Flo intuisce che dietro la vendita della bambina c’è nascosto qualcosa di molto sospetto sulle vere origini della piccola. La donna ricatta Reese di tirarsi indietro se non gli racconta tutta la verità sulla bambina e sulle sue origini. A questo punto il dottore sentendosi messo all’angolo non può far altro che raccontare tutta la storia a Florence.

Nell’ammissione il dottore racconta che il giorno in cui è nata Beth lui aveva ricevuto importanti minacce di morte a causa di un debito con persone pericolose. All’ingresso di Hope in ospedale lui aveva appeno dimesso una donna che aveva partorito una bambina morta.

Durante il parto di Hope, lui era solo e la giovane donna era svenuta, a quel punto ha capito che se avesse inscenato la morte della piccola la ragazza non avrebbe mai potuto rendersi conto dell’accaduto ed in più non aveva parenti con se. Spinto dalla disperazione ha quindi deciso di inscenare la morte di Beth e vendere la picola a Steffy e Taylor così da saldare i debiti e poter vivere sano e salvo.