Beautiful anticipazioni americane: Hope vuole prendersi anche Kelly e torglierla a Steffy

Dalle anticipazioni Americane di Beautiful scopriamo che il futuro di Kelly (figlia di Liam e Steffy) sarà contesa e ci saranno innumerevoli tensioni sul futuro della piccola. Ormai è risaputo che Steffy Forrester avrà un incidente in moto, causato da Bill Spencer che le creerà dei gravi danni fisici.

L’incidente darà inizio ad un lungo periodo di dolore ed una convalescenza altrettanto lunga con molto dolore fisico. La ragazza, sotto consiglio medico, inizierà una terapia con oppiacei da cui sembra diventerà dipendente. Il lungo periodo di immobilità che dovrà affrontare metterà a dura prova l’equilibrio mentale di Steffy, perchè si vede impossibilitata di vivere la sua vita da mamma single ed in carriera in modo indipendente ed avendone l’assoluto controllo.

Steffy inizialmente rifiuta gli oppioidi, il medico le prescrive quindi del blando Ibrupofene che ha una minore efficacia nel controllo del dolore ma che d’altro canto non ha la capacità di sviluppare una dipendenza ed una situazione di abuso. Dopo un primo periodo, la ragazza accetta la proposta del suo medico di passare a dei potenti antidolorifici vista l’inefficacia della attuale terapia.

Steffy terminata la prima prescrizione chiede insistententemente al suo medico, John Finnega, di farle un’altra prescrizione per poter fare una terapia d’urto. Il giovane medico abita vicino a Steffy e da subito ha mostrato interesse nei confronti della donna. Il dottor Finn, da quando Steffy è entrata in pronto soccorso, ha provato simpatia verso di Steffy e questo lo porta a farle delle visite mediche a domicilio. Il medico intenerito dalla richiesta di Steffy accetta di fare una nuova prescrizione ma sembra che la donna sia ormai entrata in una fase di dipendenza da oppioidi.

Il cambiamento repentino di Steffy non passa inosservato ad Hope che inizia a dubitare della capacità di Steffy di occuparsi della figlia in sicurezza. Le anticipazioni americane svelano che Hope è preoccupata per la sicurezza di Kelly. Liam si trova in mezzo a due fuochi da una parte capisce il timone della moglie ma dall’altra non vuole dare a Steffy l’impressione di volerle portare via la figlia in un momento così delicato.

Inizia un periodo di pesanti scontri tra Hope e Steffy, dagli spoiler americani giunge la notizia che Steffy è furiosa con Hope, dopo che quest’ultima ha preso una decisione in autonomia riguardante la bambina. La giovane Forrester teme di perdere la figlia, ma ad aiutarla a superare la dipendenza ci sarà il dottor Finn. I due lotteranno per permettere alla donna di rimettersi in carreggiata a tenere la figlia con se. La loro collaborazione avvicinerà i due fino a sviluppare un rapporto profondo.