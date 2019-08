Beautiful, anticipazioni americane: Hope si riavvicina a Thomas dopo l’incidente, Ridge tradisce Brooke

Dall’America arrivano grosse novità per quanto riguarda la soap opera “Beautiful“. Ultimamente gli avvenimenti ruotavano intorno alle malefatte di Thomas e alla sua ossessione per Hope che gli ha fatto commettere gesti inconsulti, fino ad arrivare all’omicidio di Emma.

Thomas si reca a casa di Hope per cercare di parlare nuovamente con la ragazza, ma lei spaventata dalla follia del ragazzo, chiama la madre che corre in suo aiuto. Arrivata alla casa sulla scogliera, Brooke fraintende la situazione e teme per l’incolumità della figlia, dopo uno scontro con Thomas, il ragazzo cade dalla scogliera e finisce in come. Inizia una battaglia per la vita.

Tutti rimangono molto scossi da questa notizia e alla Spencer Publication Bill, Justin e Katie commentano il fatto concludendo che Thomas, in fondo, se la sia andata a cercare e che sia stato una sorta di Karma. Dello stesso parere è Liam che, sulla strada dell’ospedale con Hope, si augura che Thomas ce la faccia solo per avere la possibilità lui stesso di elimarlo.

Beautiful, il tradimento di Ridge

Questo avvenimento provoca un forte scontro tra Brooke e Ridge, quest’ultimo incolpa la Logan di aver causato intenzionalmente l’incidente e a niente valgono le sue giustificazioni, Forrester arriva alla conclusione: “Hai avuto sempre problemi con mio figlio!“.

Lo scontro tra i due si fa sempre più pesante, fino ad una rottura che porta Ridge a prendere una decisione avventata. L’uomo convinto che Brooke abbia agito intenzionalmente facendo cadere Thomas dalla scogliera, esce di casa infuriato e trascorre la notte con un’altra donna. Il gesto avrà conseguenze catastrofiche.

Hope, scossa per quanto accaduto a suo marito, decide di non annullare più il matrimonio, nemmeno dopo aver scoperto la verità su Thomas nell’intricata vicenda della piccola Beth: l’uomo, infatti, è sempre stato a conoscenza della verità. Hope si avvicina sepre di più a Thomas, tanto da difenderlo anche dall’accusa dell’omicidio di Emma. Liam non si rende conto di cosa possa essere accaduto alla ragazza e cerca di farla ravvedere in tutti i modi.