Beautiful, anticipazioni americane: Hope si dichiara a Liam. Lo strazio di Steffy per la piccola Beth

Nelle puntate di Beautiful, andate in onda in America ma non ancora in Italia, la vicenda tra Liam, Hope, Steffy e Thomas prenderà pieghe inaspettate e ci saranno molteplici colpi di scena. Avevamo lasciato Hope e Liam alle prese con una scoperta sconcertante.

La coppia infatti aveva appreso che la loro bimba, Beth, non era morta durante il parto, bensì era stata rapita e data in adozione a Steffy. Tutto questo era trapelato grazie alla confessione di Florence che non riusciva più a custodire questo tremendo segreto.

Beautiful, Hope confessa a Liam di amarlo ancora

Liam corre a riferire il tutto a Hope, appena rientrata dalla luna di miele dopo il matrimonio con Thomas, e appena sentirà quella bella notizia sarà pervasa da un’incontrollabile euforia che a porterà anche a confessare i sentimenti mai sopiti per Liam. L’amore che provava per lui è ancora vivo nel suo cuore.

Ora, l’euforia di Hope si infrangerà contro il muro della disperazione di Steffy che aveva adottato la piccola, chiamandola Phoebe, e la cresciuta come una figlia. Dopo questa rivelazione dovrà staccarsi dalla bimba: questo momento sarà davvero straziante per lei e la farà piombare in una disperazione che nessuno riuscirà ad alleviare.

Ricordiamo che Hope aveva chiesto di annullare il matrimonio con Liam per lasciarlo libero di dedicarsi completamente sia a Steffy che a Phoebe. Dal canto suo, lei aveva invece deciso di prendersi cura del piccolo Douglas e quindi, pur non amandolo, di sposare Thomas che, ancora lei non sa, è al corrente che Phoebe è la piccola Beth.

Hope scoprirà che Thomas sapeva di questo scambio di bimbe e non vorrà avere più niente a che fare con lui. Non solo, non vorrà nemmeno dargli un’altra possibilità, ma il ragazzo, tornato a Los Angeles in condizioni di instabilità emotiva e mentale, ha in serbo clamorosi colpi di scena dettati dall’ossessione per Hope.