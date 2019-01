Beautiful, anticipazioni americane: Hope partorisce ma la bambina muore per un distacco della placenta.

Pochi giorni fa, esattamente il 4 gennaio 2018, in America è andata in onda la puntata 8000 di Beautiful, come anticipato dalla produzione conteneva un evento drammatico che sconvolgerà la vita di molte persone nella soap. Nella puntata appena trasmessa in America abbiamo visto Hope bloccata nell’Isola di Catalina da una tempesta di vento che ha reso l’isola irrangiungible sia da terra che da mare.

Durante questa tempesta la ragazza rompe le acque, ma a causa delle condizioni atmosferiche la ragazza non può raggiungere l’ospedale e si trova costretta a partorire in una piccola clinica locale con la sola assistenza di Reese Buckingham. Il dottore che la assiste è un ginecologo-ostetrico che, oltre a collaborare con un ospedale di Los Angeles, ha anche un impiego proprio nella piccola struttura dell’isola.

La piccola clinica si trova ad affrontare le emergenze sanitarie solo con il dottor Reese. Sarà lui che da solo dovrà occuparsi del parto prematuro. Mentre Hope partorisce assistita dal medico sviene. Nel frattempo arrivano sull’isola Liam e Brooke grazie all’elicottero di Bill.

Liam arriva alla clinica e scopre dal dottor Reese che Hope ha partorito, ma Beth è morta nel parto. Hope non lo sa perché ha perso conoscenza durante il parto. Spetterà quindi a Liam informare la moglie di quello che è accaduto alla loro figlia Beth. Informata su quanto accaduto la giovane donna è sconvolta e vuole abbracciare il corpo di sua figlia morta.

Ma forse la piccola Beth non è morta, ma è stata scambiata dal dottor Reese con il corpo di una bimba morta di parto. Il dottore ha dei forti debiti con dei creditori pericolosi, per un totale di 200.000 dollari, che hanno minacciato di uccidergli la figlia Zoe.

All’arrivo di Hope in ospedale il dottore stava consolando una donna per la morte della figlia che aveva in grembo, si teme che il dottore abbia mostrato il corpo di quella bambina ad Hope e Liam per poi vendere la loro figlia e saldare il suo debito. Reeve ha un rapporto strano con Taylor, questo fa presagire che decida di vendere la figlia di Hope e Liam a Taylor e Steffy. Ad aumentare questo sospetto è il fatto che il dottore ha appena scoperto che Steffy vuole adottare una bambina.