Beautiful, anticipazioni americane: Hope nega a Steffy di vedere Beth venendo meno ai patti

Anticipazioni americane di Beautiful abbiamo scoperto che una volta scoperta la verità su Beth e Phoebe, la giovane Forrester ha riconsegnato quella che credeva essere Phoebe ai legittimi genitori ottenendo da loro la promessa di far sempre parte della vita della piccola Beth alla quale lei si è fortemente legata e che ha sempre considerato come sua figlia.

Come sappiamo delle anticipazioni americane una volta che il segreto è stato svelato il giovane Thomas Forrester scaricherà le sue colpe su suo figlio Douglas che, non capendo il motivo dell’astio di suo padre, si rifugia tra le braccia di Hope. Proprio questo convincerà Hope a fare in modo che l’ex marito perda la custodia del piccolo Douglas.

Steffy è sicura di aver fatto la scelta giusta, ossia aver ridato la bambina ai legittimi genitori, ma è sempre più arrabbiata perché la giovane Logan sembra non avere nessuna intenzione di rispettare i patti. In molte occasioni, Hope non permette a Steffy di vedere Beth, inventando delle scuse all’ultimo minuto. Questo comportamento di Hope non farà altro che peggiorare il rapporto tra le due donne aumentando la spirale d’odio che porterà ad esiti inaspettati.

Hope, dopo aver riottenuto sua figlia ed anche il suo matrimonio, è ossessionata dall’idea di mettere in sicurezza il piccolo Douglas allontanandolo dal padre biologico. Nel tentativo di riuscire ad avere per sé il bambino tende a trascurare Beth e Liam, quest’ultimo inizia ad essere infastidito dall’atteggiamento di sua moglie e si confida con Steffy. Anche la ragazza si sfoga ammettendo di essere molto delusa dall’atteggiamento di Hope che, dopo aver scoperto dello scambio di culle, le aveva promesso che avrebbe potuto vedere Beth ogni volta che lo avrebbe desiderato ma in realtà non si sta comportando così poiché la tiene lontana da quella che lei ha cresciuto come sua figlia.

La giovane Forrest, dopo essere venuta conoscenza delle intenzioni di Hope riguardo a Douglas, va su tutte le furie ed in preda alla rabbia affronta Hope intimandole di smetterla immediatamente con questi giochi di potere e di lasciare stare suo nipote. In questo confronto la giovane Forrester rinfaccerà alla Logan di non aver mantenuto i patti rendendo infelice anche la piccola Kelly che è cresciuta insieme a quella che considerava Phoebe. Steffy intima ad Hope, nella casa di Malibu, di lasciare immediatamente in pace suo fratello Thomas che è già distrutto per la fine del loro matrimonio ma la Logan non ha nessuna intenzione di farlo, vuole proseguire la battaglia legale per la custodia del bambino.

Hope, in questa battaglia, è affiancata da sua madre Brooke la quale è convinta che l’instabilità mentale di Thomas è troppo forte e ritiene che Douglas è in pericolo. Brooke vuole che il bambino gli venga portato via molto velocemente e che venga affidato a sua figlia e a Liam.