Beautiful, anticipazioni americane: Hope, Liam e Beth trascorrono la prima serata insieme, ma qualcuno bussa alla porta

Come tutti i fan di “Beautiful” ormai sanno, Hope e Liam hanno scoperto che la loro bambina Beth è viva e che vive vicino a loro poiché in realtà si tratta di quella che loro conoscevano come Phoebe, la bambina adottata da Steffy. La giovane Forrester venuta a conoscenza della verità, con molto dolore, riconsegna quella che credeva sua figlia ai legittimi genitori.

Hope e Liam dopo aver riavuto la loro figlia e la loro famiglia si accingono a trascorrere la loro prima giornata insieme. I due giovani, da sempre innamorati e con un peso in meno vogliono ricominciare a vivere cercando di ripartire da dove si era interrotto tutto, ossia dalla morte di Beth.

Nella loro prima giornata come una famiglia, molte persone vanno a trovarli, tutti vogliono felicitarsi per la fine della loro atroce sofferenza e sono tutti desiderosi di vedere i due riuniti come una famiglia dopo aver dovuto affrontare tanto dolore. Quello che la giovane coppia non si aspetta è che, la prima persona a bussare alla loro porta è proprio quella che non avrebbero mai creduto di vedere alla loro porta e soprattutto non in quel modo così speciale.

Mentre Hope e Liam si stanno godendo la loro intimità, sentono bussare alla porta. Liam va ad aprire alla porta e davanti a sé trova il suo fratellino Will. Dalle immagini, che vediamo negli spoiler americani, si vede chiaramente che Liam è stupito e sorpreso nel vedere il suo fratello Will. Il giovane guarda dietro al bambino e si rende conto che subito dopo di lui vi è Katie (la zia di Hope e mamma di Will) la donna annuncia l’arrivo di un personaggio un po’ particolare.

La persona annunciata da Katie è, Bill Spencer. Il nonno Bill porta un gigantesco peluche alla sua nipotina. L’uomo vuole dimostrare al suo primogenito che è davvero cambiato, che c’è e ci sarà sempre per lui e per la sua famiglia. Questo momento sarà toccante e dimostrerà finalmente ad Hope, Liam ed alla piccola Beth che il sole inizia a splendere anche per loro.