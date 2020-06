Beautiful, anticipazioni americane: Hope furiosa schiaffeggia Flo

Delle puntate americane di Beautiful scopriamo che è arrivato il momento della resa dei conti, il momento in cui Hope Logan si scontra ed affronta la cugina Flo Fulton. Da quando Flo è arrivata a Los Angeles Hope ha instaurato con lei un ottimo rapporto e l’ha sempre considerata una persona adorata di cui fidarsi ed a cui appoggiarsi per superare la morte di tua figlia. Una volta appresa la verità sul rapimento di sua figlia, la Logan decide di affrontare l’amata cugina.

Hope si troverà faccia a faccia con la cugina, la prima volta che vedremo la ragazza combattiva, determinata e piena di rabbia e pronta a tutto per ottenere la giustizia che merita. Hope, che ha rischiato di non abbracciare mai sua figlia Beth, ritiene Flo colpevole esattamente quanto il dottor Buckingham (il padre di Zoe) perché, anche se non ha preso parte all’organizzazione del piano, dopo ne è stata complice e proprio per questo non esiterà a schiaffeggiarla.

Hope è colma di gioia per aver potuto riavere la sua piccola Beth ed averla potuta portare finalmente a casa ma, questa felicità porta con sé una rivelazione molto dolorosa, scopre che la sua amata cugina è coinvolta e tutto quello che le è accaduto e che ha deciso di impedirle di scoprire che sua figlia era viva. La cugina non avrebbe mai detto nulla se non fosse stato per il piccolo Douglas che ha permesso a Liam e di intuire la verità.

Affronta la cugina in un faccia a faccia per dirle tutto ciò che pensa su di lei, lo scontro avviene alla Forrester dove Flo sta lavorando, Hope irrompe violentemente nella stanza in un impeto di rabbia. Nella discussione Hope punta il dito contro la cugina accusandola di tutte le disgrazie che gli sono accadute negli ultimi tempi perché lei è stata complice e colpevole dello scambio di culle di sua figlia. Flo non riesce a dire una parola mentre Hope si sfoga senza prendere fiato.

Dalle immagini che arrivano dall’America assistiamo alla prima scena in cui la giovane Logan è piena di rabbia, la ragazza non riesce a credere di essere stata ingannata proprio da sua cugina. Hope chiede alla cugina come ha potuto fare questa cosa e guardarla faccia e cercare di consolarla senza neanche sentirsi in colpa. Flo non riesce neanche a spiegargli quando si sentisse in colpa per non riuscire a dirgli la verità ma Hope non sente ragioni è determinata a difendere i suoi diritti.