Beautiful, anticipazioni americane: Hope entra in travaglio mentre si trova da sola all’isola di Catalina

Dalle anticipazioni americane di Beautiful si scopre che Hope desiderosa di trascorrere qualche giorno da sola con il marito, dopo aver ottenuto l’ok del ginecolo, organizza una vacanza all’Isola di Catalina a pochi giorni dalla nascita della loro prima figlia.

Quando la coppia è prossima alla partenza ricevono una telefonata di Steffy, la ragazza comunica a Liam che la loro figlia sta molto male ed ha la febbre molto alta. Il ragazzo proccupato per sua figlia si dirige immediatamente dalla ex-moglie preoccupato che la bambina possa avere qualcosa di grave.

Hope è consapevole che Liam sta facendo la cosa giusta ma, nonostante questo è infastidita dal fatto che non possano partire. La ragazza decide di partire ugualmente e di aspettare li il marito, che la aggiungerà appena conclusa l’emergenza. Steffy appena appresa la notizia del viaggio della coppia dice al ex-marito di partire, ma Liam si rifiuta perchè vuole accertarsi prima delle condizioni di salute della figlia.

Per eviare di restare entrambi senza volo Hope decide di imbarcarsi su un elicottero, come da programma, e di riservare al marito l’ultimo posto disponibile sull’ultimo volo aereo della giornata. Quando Liam giunge in aereoporto scopre che a causa di mal tempo il volo è stato cancellato. Mentre è al telefono con Hope per informarla che il volo è stato cancellato alla ragazza si rompono le acque, ed entra in travaglio un mese prima dello scadere del termine.

Liam è pronto a tutto per raggiungere la moglie, ma l’isola è in stato di allerta per un uragano che la sta colpendo, non riesce a trovare un modo per andare da Hope. Conscio che i suoi risentimenti verso il padre in questo momento non hanno importanza decide di chiedere aiuto a Bill Spencer. Bill appresa la notizia mette immediatamente a disposizione il suo elicottero privato e collabora con Ridge per gestire la situazione di emergenza. I due eterni rivali mettono da parte il loro odio reciproco e collaborano per cercare di tranquillizzare Brooke in ansia e terrorizzata che il parto abbia delle complicazioni. L’obbiettivo di Bill e Ridge è ricongiungere Brooke e Liam con Hope, affinche’ possano essere presenti al parto.