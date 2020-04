Beautiful, anticipazioni americane: Hope e Liam lasciano la casa sulla scogliera con Beth

Dalle varie anticipazioni Americane che sono trapelate su Beautiful abbiamo scoperto che finalmente Liam ed Hope hanno scoperto che la loro figlia Beth è viva ed è stata adottata ignara Steffy Forrester. I due ex coniugi, non appena appresa la verità sulla loro bambina vanno da Steffy nella casa sulla scogliera e le raccontano tutta la verità. I due riescono finalmente ad abbracciare la loro bambina creduta morta a causa delle bugie di Thomas, Flo, Zoe e Reese. Questa verità avrà molte ripercussioni su molte persone.

Hope affronta Flo, la quale cerca di spiegare le sue motivazioni. Steffy, venuta a conoscenza della verità ha il cuore spezzato poiché si vede portare via quella che per lei era sua figlia. Steffy non avrà quindi accanto a se la tua Phoebe poiché in realtà si tratta di Beth e Kelly non avrà più accanto a se la sorella Phoebe che improvvisamente si chiamerà Beth.

Hope, venuta a conoscenza della verità, vuole portarsi immediatamente a casa la sua piccola Beth nonostante Steffy la preghi di darle di più tempo per poter metabolizzare la cosa e preparare la bambina. La giovane Steffy sa che deve dare Phoebe ad Hope e Liam ma si sente strappare il cuore e portare via sua figlia.

La ragazza vorrebbe poter trascorrere ancora del tempo con Phoebe per poterla salutare e per prepararsi alla sua assenza, ma Hope vuole portarsela subito via, non vuole stare ancora lontana da Beth. Steffy è in lacrime, il suo cuore è spezzato, Hope le promette che lei avrà sempre un posto nella vita di Beth poiché hanno stretto un legame importante in questo anno.

Hope confida a Liam che non lo ha mai smesso di amare e che torneranno insieme come una coppia a tutti gli effetti e si occuperanno della loro bambina. La Logan dopo aver ottenuto la sua bambina si reca da Carter per firmare i documenti dell’annullamento del matrimonio con Thomas perché è nato e si è basato su bugie e menzogne.