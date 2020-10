Beautiful: anticipazioni americane, Hope a Steffy: "Tu ti sei presa Beth, ora io mi prendo Kelly!"

Dalle puntateamaericane di Beautiful scopriamo che nella soap avviene una brutta discussioni che vede da un lato Hope Liam e Brooke e dall’altro Steffy. Hope e Liam, con l’appoggio di Brooke, ritengono che Steffy è affetta da una grave dipendenza da droghe e per questo non la ritengono idonea ad essere una buona madre.

Un giorno mentre Liam si reca da Steffy per trovare sua figlia trova con Steffy svenuta sul pavimento avvenuta perchè la ragazza ha assunto delle pillole pericolose con una provenienza dubbia. Il ragazzo è terrorizzato per l’incollummità della figlia e per questo decide di portare sua figlia via da quella casa. Steffy, completamente fatta, non riesce a fermare il marito ed a strappargli la bambina dalle braccia. Durante il tentativo di fermare Spencer la ragazza cade a terra, a quel punto Liam lascia la casa con in braccio la piccola Kelly.

Steffy appena riesce a riprendersi corre a casa Logan per riprendersi la figlia ma qui trova Brooke, Hope e Liam ad attenderla. La donna entra in casa Logan visibilmente sconvolta e su di giri. Le due donne cercano di calmare la giovane Forrester e la invitano a restare li ma la ragazza è furiosa ed inveisce contro Liam ed Hope accusandoli di avergli portato via Phoebe e di volerle portare via anche Kelly.

Steffy accusa Hope di averla abbandonata al suo dolore e di averle distrutto la sua famiglia proprio come sua madre aveva fatto in passato con i suoi genitori: “Ti sei presa Liam, poi Phoebe, hai strappato Douglas a Thomas ed ora vuoi anche Kally”.

Questa volta Liam reagisce e difende sua moglie sottolineando che non può accettare di trovare la madre di sua figlia svenuta per aver assunto delle droghe mentre Kelly è incustodita in casa. Brooke cerca di fare capire a Steffy che la bambina resta con il padre sono il tempo necessario per la sua disintossicazione e che terminato il percorso la bambina torna con lei, ma la ragazza non vuole saperne. Hope dice alla sorellastra: “Tu ti sei presa cura di Beth ora io mi prenderò cura di Kelly, quando starai bene tornerà a stare con te!”.