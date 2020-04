Beautiful, anticipazioni americane: Flo vuole smascherare Sally

Dalle anticipazioni americane di Beautiful abbiamo scoperto che Sally è affetta da una malattia incurabile per cui le resta un mese di vita. Il giovane Wyatt d’accordo con la sua fidanzata Flo Fulton decide di prendersi cura di Sally affinché possa vivere ciò che le resta in modo sereno.

Dalle anticipazioni recenti di Beautiful scopriamo che la giovane Flo sta riuscendo a far cambiare l’idea che la gente ha di lei grazie al suo atteggiamento nella vicenda di Wyatt e Sally, la persona più entusiasta di questo cambiamento è proprio la zia Katie. Bill e Steffy hanno iniziato ad avere un’opinione positiva nei confronti della ragazza, gli unici che continuano a provare molto rancore nei confronti di Flo sono Brooke ed Hope.

Flo è convinta che Sally non sta racconta la verità in merito alla sua malattia e decide di trovare le prove a favore della sua tesi. Ma il medico di Sally, Penny Escobar, è una cara amica della ragazza e sarà proprio lei ad ostacolarla nella ricerca della verità. La Dottoressa ha deciso di aiutare Sally in cambio di un aiuto per entrare nel mondo della moda. La dottoressa è decisa a portare avanti il suo progetto anche se la situazione diventa sempre più complicata e tende a metterla a disagio.

Flo riesce a convincere Wyatt a mandare via di casa Sally, anche se era stata proprio la ragazza a convincere lo Spencer a riunirsi nella casa sulla spaggia. La Fulton è sempre più sicura che la sua rivale sta usando la pietà ed i sensi di colpa del giovane Spencer, a confermare tali dubbi vi è il fatto che la ragazza si è dichiarata pronta a provare delle possibili terapie soltanto se anche Wyatt darà alla loro storia una seconda possibilità. Sally ha inscenato la malattia perchè vuole ricordare a Wyatt come stavano bene insieme e come si amavano perchè ritiene che il loro rapporto si è interrotto solo a causa dell’intromissione di Flo e non per la sua piccola confusione nel averlo chiamto Liam.

Wyatt si rivolge al padre Bill per avere dei consigli su come gestire il suo senso di colpa contemporaneamente Flo si rivolge a Bill per avere dei consigli su come trovare prove concrete contro Sally. Flo riesce ad accedere alla cartella clinica di Sally e trovare le prove che cerca. Dagli spoiler si scopre che la giovane Sally riuscirà a rigirare le carte in tavola stravolgendo la situazione a proprio vantaggio e riuscirà a farlo grazie alla complicità della dottoressa Penny.