Beautiful, anticipazioni americane: Flo ha un piano per farsi perdonare dalle Logan e rientrare in famiglia

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Flo Fulton da tempo è stata ripudiata dalla famiglia Logan per il ruolo avuto nel rapimento di Beth, ma la ragazza non è disposta ad accettare la situazione e decide di approfittare dell’imminente morte di Katie.

Flo ha un piano per essere riaccettata nella famiglia e si mette subito al lavoro per raggiungere il suo obbiettivo, dovrà lottare con Brooke che le è completamente ostile. La ragazza è certa che riuscirà nel suo intento e tutti la torneranno ad ammirarla..

Il malore di Katie

Una mattina Katie e Bill sono a letto, la donna dice al marito di voler rimanere a letto perché si sente molto stanca ed ha un forte mal di schiena. Mentre Bill e Katie parlano, Bill dice alla moglie di essere grato per la sua presenza e per il fatto che lei ha impreziosito la sua vita con Will. Durante questa chiacchierata Spencer nota che qualcosa non va, la Logan gli assicura che è tutto a posto ma il suo viso è molto pallido. Bill convince la moglie a farsi accompagnare dal medico ma, non appena la donna si alza dal letto, perde i sensi e Bill chiama immediatamente i soccorsi.

Giunti all’ospedale i medici tentano di salvarle la vita ma la diagnosi è pesante, se non riescono a trovare un rene disponibile da donna ha poche settimane di vita. Entrambi i suoi reni sono al collasso a causa della terapia antirigetto che la donna segue da anni, dopo aver ricevuto il trapianto di cuore donatole del fratello suicida per poterle salvare la vita.

Il piano di Flo

Katie è ricoverata in ospedale in condizioni disperate, al punto tale che Bill le porta Will affinché possano darsi un ultimo saluto. Flo viene a conoscenza della situazione e del fatto che l’unico modo per salvarla è ottenere un trapianto di rene. La ragazza si ricorda che molto tempo fa la donna si era salvata grazie al cuore del padre e decide di verificare se è compatibile. Flo è convinta che se lei riuscisse a donarle il suo rene tutta la famiglia Logan le sarebbe grata e la riaccetterebbero in famiglia per aver salvato Katie.

Flo appena uscita di prigione, grazie ad un accordo con la polizia per far arrestare Reese, si dirige in ospedale per effettuare i test di compatibilità per il trapianto di rene. Sembra che il suo piano funzionerà almeno in parte. Katie si salva e grazie a questo una parte della famiglia la perdona ma non Brooke, la donna non è disposta a passare sopra al dolore che ha causato ad Hope e Liam ed alla piccola Beth.