Beautiful, anticipazioni americane: Flo confessa a Wyatt la verità sull’adozione di Phoebe e una persona è in ascolto

Dalle anticipazioni americane abbiamo scoperto che Hope ha lasciato Liam e si è sposata con Thomas per stare con il piccolo Douglas. Il giovane Spencer, dopo aver sentito una conversazione, intuisce un illecito relativo all’adozione di Phoebe ed inizia ad indagare su Flo. Questa convinzione renderà Thomas folle e pericoloso.

Flo comincia ad avere davvero paura di essere smascherata dal giovane Liam che è sempre più vicino alla verità sullo scambio di culla. Flo è ormai convinta che Liam è vicino alla verità e questo la fa vivere con il terrore. La ragazza decide di raccontare tutta la verità sull’adozione di Phoebe al fidanzato Wyatt. Wyatt apprende così che la ragazza ha finto di essere la madre di Phoebe e la ha venduta con la complicità di Reese a Steffy Forrester.

Il ragazzo dopo aver scoperto che la sua fidanzata ha finto una gravidanza per vendere la bambina inizia in modo sempre più incalzante a chiedere chi sia la madre biologica e come sia potuto accadere tutto ciò. A questo punto Flo decide di raccontare per filo e per segno il piano di Reese. Wyatt scopre così che la bambina venduta è Beth, la figlia di Hope e Liam, che tutti credevano nata morta.

Wyatt rimane sconvolto da quello che apprende e dal fatto che anche altre persone avevano scoperto la verità ma hanno deciso di mantenere il segreto senza curarsi del dolore di Hope e Liam. Il giovane Spencer è anche preoccupato per il fatto che la sua fidanzata avendo commesso un reato gravissimo con molta probabilità rischia la galera e non sa come comportarsi.

La confessione di Flo viene sentita da Liam

Tutta la confessione di Flo a Wyatt viene sentita da Liam che rimane senza parole. Il ragazzo fin dal primo incontro con la bambina ha sentito un grande trasporto che non sapeva giustificarsi. Liam ora riesce a capire che cosa lo legava a Phoebe, quella bambina è sua figlia Beth. La figlia che lui ed Hope da troppo tempo piangevano come morta, la reazione del giovane Spencer è furiosa, inveisce contro Flo chiedendogli se si rende conto di aver commesso un reato ma soprattutto se è cosciente di aver provocato tanto dolore e sofferenza.

La ragazza è consapevole di aver fatto qualcosa di tremendo e si vergogna per quanto ha fatto, ammette che avrebbe voluto raccontare tutto fin dall’inizio ma di non essere mai riuscita a farlo inoltre dice che fin da subito ha provato molta pietà per il dolore che provava Hope. Liam è furioso minaccia vendetta.

Thomas scopre che Liam e Wyatt sanno la verità e decide di..

Thomas scopre che Liam e Wyatt hanno scoperto tutta la verità su Beth e va nel panico e decide di risolvere i problemi che gli si presenteranno inevitabilmente davanti rapendo immediatamente Hope e Beth. Liam riesce ad anticipare le mosse del giovane Forrester, racconta tutto alla sua ex moglie la quale rimane sconvolta. Steffy venuta a sapere dello scambio di culla consegna Phoebe ad Hope in modo tale che lei possa riabbracciare sua figlia Beth.

Liam promette ad Hope che starà per sempre accanto a loro e che farà di tutto per proteggerle. Wyatt non sa se perdonare Flo ma ad un certo punto si rende conto che la sua ragazza era stata completamente manipolata dal dottor Reese ma è consapevole che debba pagare per i suoi errori.