Beautiful, anticipazioni americane: Douglas è terrorizzato, teme la vendetta del padre

Sono molti i momenti difficili che è costretto a vivere il piccolo Douglas, figlio di Thomas e Caroline Spencer, bambino ha fatto la cosa giusta raccontando a tutti la verità sulla piccola Beth ma è sicuro che questo abbia deluso suo papà. Il bambino è preoccupato di aver deluso il padre ed è preoccupato di quello che il padre gli farà, il nonno Ridge invece fa di tutto per rassicurare il bambino, è molto fiero di quello che ha fatto.

Un pomeriggio Ridge e Brooke accolgono le confidenze di piccolo Douglas, fanno di tutto per rassicurarlo ma entrambi sanno che l’instabilità mentale di Thomas potrebbe avere delle conseguenze sul bambino. In cuore loro entrambi temono che Thomas possa prendersela con suo figlio.

Come ormai è risaputo, la verità sulla piccola beth è venuta a galla grazie alla confessione del piccolo Douglas che ha scoperto tutto osservando il suo papà. Il bambino, nonostaHnte le insistenze del papà non è riuscito a mantenere il segreto perché non riusciva a vedere Hope soffrire così tanto. Grazie alla sua decisione ora Hope sorride ed è serena insieme a sua figlia ed al marito Liam, ma questo lo terrorizza perché il papà è furioso.

Un pomeriggio Douglas si trova con il nonno Ridge e Brooke, il bambino si confida con il nonno dicendogli le sue paure. Forrester cerca di consolare bambino facendogli notare che grazie a lui le cose sono tornate a posto, proprio come dovevano essere. L’uomo abbraccia il bambino insieme a Brooke, Douglas in questo momento di coccole si apre e dice ad entrambi che la sua mamma gli aveva insegnato a non mentire mai.

Brooke per dimostrare al bambino che quello che ha fatto è stato giusto lo porta ad osservare Hope e Liam mentre stringono in braccio la loro bambina e mente sono estremamente felici. L’obbiettivo della Logan è di far ritrovare al bambino la fiducia in se stesso. Inoltre gli dice che non deve sentirsi in colpa perché ha fatto la cosa giusta e che non deve assolutamente temere suo papà. Contemporaneamente Liam ed Hope proseguono la loro vita felice ma iniziano a preoccuparsi sulla sorte del piccolo Douglas, tutti temono la reazione di Thomas nei confronti del figlio.