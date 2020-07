Beautiful, anticipazioni americane: Brooke spinge Thomas giù dalla scogliera e chiede aiuto a Bill per salvarsi

Dalla anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che, dopo essere emersa tutta la verità su Beth e dopo che Flo è in carcere per i suoi reati, Brooke spinge il figliastro Thomas giù da una scoliera. Poco dopo la caduta del ragazzo giunge sul luogo dellìincidente Ridge, l’uomo è sconvolto e teme che suo figlio sia morto per l’impatto. Brooke dice al marito che è stato un incidente, ma Ridge non le crede.

La Logan decide di rivolgersi a Bill, vuole il suo aiuto per smascherare Thomas e per non andare in prigione. La donna è certa della pericolosita del ragazzo ma suo marito non le crede. Brooke e Bill si alleano per smascherare il ragazzo ed avranno la complicità di Hope. Sembra che il matrimonio tra Ridge e Brooke sia ormai in crisi profonda a causa delle rispettive convinzioni sulla pericolosità del ragazzo.

Dopo l’impatto il giovane Thomas viene messo in coma farmacologio, al suo risveglio decide di ottenere quello che vuole ricattando Brooke ed Hope. Appena si sveglia trova in camera il poliziotto Sanchez che vuole la sua versione dei fatti. Se il ragazzo dicesse la verità, Brooke finirebbe in galera. Thomas sfrutta questa situazione per tenere in pugno le Logan ed ottenere i suoi obbiettivi.

Bill Spencer è pronto a tutto per difendere la donna che ha sempre amato. Brooke è molto preoccupata ed afflitta dai sensi di colpa, si reca da Bill alla Spencer e gli confessa di avere buttato giù il ragazzo, la loro complicità farà sentire Ridge tradito dalla moglie.

Bill dopo la conversazione avuta con Brooke si reca in ospedale per aiutarla e dichiara che la sola intenzione di Brooke era difendere la figlia dalla follia del giovane Forrester. La Logan dopo aver visto che il marito non la appoggia ma anzi la osteggia si rende conto che il suo matrimonio è finito.