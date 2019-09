Beautiful, anticipazioni americane: botte e insulti tra Thomas e Brooke

Arrivano direttamente dall’America rivelazioni scottanti circa le puntate che stanno andando in onda oltre oceano. Nella soap opera di Beautiful accadrà un fatto molto spiacevole tra Brooke e Thomas, che li vedrà contrapposti e carichi di odio e rabbia.

Dopo che l’arcano circa la morte della piccola Beth è stato svelato, e dopo che è venuta alla luce anche la complicità del figlio di Ridge, i rapporti tra lui e la Logan si sono inaspriti sempre di più, fino ad arrivare ad una rissa con parolacce e pesanti offese.

Thomas, dopo aver confessato di aver sempre saputo sempre la verità sulla figlia di Hope sembra essersi pentito per il suo comportamento, ma Brooke non riesce a perdonarlo. Il desiderio del figlio di Ridge sarebbe quello di poter tornare a far parte delle sua famiglia, mentre la Logan la pensa diversamente: secondo lei dovrebbe, invece, stare il più lontano possibile da loro.

Beautiful, tra Thomas e Brooke la situazione precipita

La situazione è destinata a precipitare e infatti, quando Brooke si ritrova davanti Thomas, in casa sua, intima al ragazzo di uscire immediatamente da lì. Non vuole perdonarlo per ciò che ha fatto a Hope, ma lui mal sopporta questo trattamento da appestato e passa al contrattacco.

Usa l’amore che Hope prova per suo figlio Douglas per colpire la Logan: “Se vuoi che tua figlia riveda Douglas devi smetterla di trattarmi come se fossi spazzatura“. A questo punto Brooke gli fa presente che il suo comportamento è disdicevole, usa il figlio per ferire ancora Hope, e lo definisce “malato” e “pericoloso”.

Thomas, invece, accusa la Logan di aver influenzato negli anni la famiglia Forrester e ora lui è stanco di tutto questo. Ricorda alla donna che ha assunto lo stesso comportamento anche con sua madre Taylor e che questa volta si è messa contro la persona sbagliata: “Lo hai fatto anche con mia madre per tutta la sua vita. La mancanza di rispetto finisce qui“.

Brooke perde il controllo e molla un sonoro ceffone a Thomas, dopo aver ascoltato quelle parole e tuona: “Come ti permetti“. Ma il figlio di Ridge non demorde, anzi i toni si alzano e arriva a insultarla in maniera davvero pesante: “Puoi avere messo le tue piccole dita da ‘puttan***a’ su mio padre ma il tuo regno del terrore finisce con me“.