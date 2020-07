Beautiful, anticipazioni americane: Bill investe Steffy

La messa in onda degli episodi di Beautiful inediti è stata interrotta a causa dell’epidemia di coronavirus, soltanto il 20 luglio verranno trasmessi i nuovi episodi mentre quelli registrati dopo la pandemia inizieranno il 23 luglio. I nuovi episodi, e la nuova fase della soap opera, inizieranno con un incidente stradale che vede coinvolti Steffy Forrester e Bill Spencer.

Dagli spoiler americani si è scoperto che la ragazza verrà investita da un auto mentre è in sella alla sua moto. Non è il primo incidente che avviene con queste dinamiche. Qualche anno fa la ragazza, mentre era incinta del primo figlio di Liam, ebbe un incidente con la moto ed è a causa di quello subì un aborto e rischiò di non poter avere altri figli.

Questo incidente non avrà una componente drammatica ma avrà comunque degli effetti collaterali poiché il guidatore del mezzo coinvolto nell’incidente è Bill Spencer! Dopo l’impatto Bill Spencer scende dal proprio veicolo per assistere il conducente della moto ed è proprio in quel momento che si rende conto di aver investito Steffy. Bill presta immediatamente i soccorsi a Steffy e chiama e mezzi di soccorso. L’uomo è profondamente preoccupato e carico di sensi di colpa, Bill accompagna la donna in ospedale. In ospedale, dopo essere stati avvisati dell’accaduto, arrivano Ridge e Brooke per assistere la ragazza e capire le condizioni di salute in cui versarla ragazza.

I fans si domandano se quest’incidente farà nascere dei problemi nel rapporto tra Spencer e Ridge, visto che solo da poco le loro divergenze si erano appianate per poi peggiorare drasticamente dopo che lo stilista aveva scoperto del bacio tra sua moglie ed il suo rivale. Ridge fece questa scoperta grazie ad un video registrato da shauna Fulton e mostratogli grazie all’intervento di Quinn Forrester. Dopo aver saputo cosa era accaduto Ridge e Bill ebbero un confronto in cui lo stilista arrivò a colpire con un pugno l’avversario.

L’ncidente avviene in un momento in cui la vita di Bill è complicata poiché sta cercando di farsi perdonare dalla moglie per il bacio dato alla cognata, ma la donna sembra restia a farlo. L’incidente potrebbe peggiorare la situazione.