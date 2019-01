Beautiful, anticipazioni americane: Beth non è morta ma rapita per essere venuta a Steffy e Taylor

Dagli episodi di Beautiful trasmessi in america si scopre che Hope ha partorito ma, la piccola Beth è nata morta per un distacco della placenta, almeno questo è quanto ha dichiarato il ginecologo Reese alla giovane coppia. Le indiscrezioni americane rivelano che in realtà la piccola Beth non è morta. Hope non ha potuto rendersi conto di quello che stava accadendo perchè era svenuta. Reese ha approfittato dello svenimento e del fatto che fosse solo per fingere la morte della creatura e scambiare la piccola con il corpo di un altra bimba nata e morta lo stesso giorno.

Il motivo che ha spinto il ginecologo a comportarsi così è un forte debito di gioco, di circa 200.000 dollari. Il debito e’ stato contratto con delle persone pericolose che hanno minacciato il medico di uccidere sua figlia se non avesse estinto il suo debito.

Reese apprende da Taylor che la figlia Steffy vuole adottare una bambina ed in tempi molto veloci. Dopo questa notizia Reese inizia a pensare di voler vendere la figlia di Hope e Liam a Steffy e Taylor, così da recuperare i soldi necessari per pagare il suo debito di gioco. Le due donne all’inizio sono all’oscuro di tutto.

Non è la prima volta che nella soap avvengono degli scambi di culla, questi fatti garantiscono un coinvolgimento emotivo del pubblico. La prima volta che è capitato fu Stephanie Forrester a far credere ad Erick che la seconda figlia (Angela) era morta durante il parto, in realtà la tenne nascosta perchè aveva una grave malformazione.

La seconda volta che accadde fu quando Amber Moore partorì una bambina morta e per non perdere il marito sostituì suo figlio con quello della cugina. Lo scambio successivo riguarda Taylor. La donna decise di avere un figlio con l’inseminazione artificiale mentre era sposata con Nick Marone. Nell’impianto gli furoni fecondati gli ovuli della rivale Brooke invece di quelli da un estranea. Ed ora assistiamo a questo ennesimo scambio di culle che, nella sua evoluzione creerà delle nuove dinamiche.