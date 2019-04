Beautiful, anticipazioni americane: arriva una nuova Logan, figlia segreta di Storm Logan

Nelle ultime puntate di Beautiful trasmesse in america si scopre che Florence ha un rapporto di parentela diretta con la famiglia Logan. La giovane ragazza fa un test del DNA in seguito al sospetto di essere figlia di Bill Spencer, attraverso i risultati scopre chi è il suo ero padre. Il nome del padre è presente in una banca dati su test genetici.

Florence scopre di essere la figlia di Storm Logan e di avere delle zie (Brooke, Katie e Donna) e dei cugini tra cui Hope. Storm si suicidò diversi anni fa per poter salvare la sorella Katie donandogli il suo cuore. L’uomo prese quella decisione perchè si sentiva in colpa per alcuni errori commessi in passato, prima di suicidarsi non sapeva di avere una figlia. Questa scoperta cambia le carte in gioco nella story-bord del momento e fa aumentare i sensi di colpa di Florence nei confronti di Hope.

Florence scopre di essere la cugina di Hope e non la figlia di Bill

Florence più volte si trova sul punto di raccontare tutta la verità ad Hope, ma viene sempre interrotta da Reese. La ragazza vuole raccontare ad Hope che sua figlia è viva ed è stata adottata, inconsapevolmente, da Steffy. La madre della ragazza, Shauna Fulton, giunge a Los Angeles. La donna dopo tanti anni incontra Quinn ed il figlio Wyatt. I quattro un tempo vivevano vicini, Florence e Wyatt hanno avuto una relazione. La Shauna confessa di aver avuto una breve relazione con Bill Spencer, da qui nasce il dubbio che Bill possa essere il padre di Florence. La ragazza con la complicità di Wyatt fa il test del DNA per chiarire ogni dubbio. Ma dal test del DNA si scopre una verità del tutto inaspettata, la ragazza è figlia di Storm Logan.

La ragazza passa dall’euforia di aver scoperto l’identità del padre al dolore nello scoprire che suo padre è morto suicida. Florence viene accolta dalle sorelle Logan, le quali raccontano alla nipote la dinamica del suicidio. Katie dirà alla nipote di appoggiarsi al suo petto per sentire il battito del cuore del papà.