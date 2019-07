Beautiful, anticipazioni 9 luglio: Ridge comunicherà la sua decisione

Nella puntata della soap opera “Beautiful” che andrà in onda il 9 luglio su Canale 5, vedremo Ridge prendere una decisione in merito alla sua azienda. Tale decisione sarà comunicata durante una riunione dove prenderanno parte anche Eric e Quinn.

Ridge, dicevamo, comunicherà la sua intenzione di mettere in panchina la “Hope for the Future” e dare risalto alla “Forrester Creation” che, in futuro, sarà accostata alla “Couture“. La regina dei gioielli accoglie in maniera positiva la decisione di Ridge, al contrario di Brooke che non riesce ad accettare la decisione di Ridge e non capisce come possa aver deciso di sostenere la linea Intimates di Steffy anziché quella di Hope. Eric, dal canto suo, intende parlarne con Thorne che ultimamente ha deciso di sposare Katie.

Beautiful, Katie e Thorne progettano insieme il loro futuro e quello del piccolo Will

Katie e Thorne, a letto insieme, parlano dei progetti futuri che comprendono il matrimonio e una casa nuova, ma alla fine decidono di non trasferirsi per non traumatizzare il piccolo Will, già provato per le delusioni subite dal padre. Thorne a questo punto, promette alla Logan di essere un padre per suo figlio, quello che non è mai stato Bill.

Intanto Bill avanza a Brooke una proposta: vorrebbe inviare un mazzo di fiori ai futuri sposi. Questa possibilità, però, non viene accolta nel migliore dei modi da Brooke che non è d’accordo. Per la Logan un gesto del genere sembra essere fuori luogo e, inoltre potrebbe essere frainteso dalla coppia.

Poi passano a parlare di Katie e delle sue intenzioni circa la custodia esclusiva del piccolo Will. Secondo Brooke la decisione della ragazza è troppo azzardata e esterna il suo pensiero al marito. Mentre i due parlano di questo aspetto, arriva sul cellulare della donna un messaggio del magnate dell’editoria: l’uomo la ringrazia tanto per il supporto che gli ha dimostrato.