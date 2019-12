Beautiful, anticipazioni 9 dicembre 2019: Brooke scopre la verità su Beth

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di lunedì 9 dicembre 2019 ci mostrano momenti tragici vissuti da Brooke e da tutti i protagonisti. La tragedia che ha distrutto al vita di Hope e di Liam, ovvero la perdita della loro piccola Beth, avvenuta nella clinica di Catalina, ha sconvolto tutta al famiglia della piccola. Per la giovane stilista è appena iniziato il periodo più duro della sua vita. Liam decide di Affrontare il dottor Buckingham per avere delle spiegazioni su quello che è successo alla bambina. Nessunocrede alla versione che è stata loro data: la bambina non si poteva salvare a dispetto di tutti i tentativi fatti.

Beautiful 9 dicembre 2019. la morte di Beth sconvolge tutti

Nella puntata di Beautiful di lunedì 9 dicembre 2019 Brooke, dopo avere viaggiato con Bill e Ridge sull’aereo che l’imprenditore ha messo a disposizione per raggiungere l’isola di Catalian, sulla quale si trovava Hope in travaglio e prossima la parto, riesce a raggiungere la propria figlia. I tre si recano alla clinica felici di poter conoscere la loro nipotina.

Purtroppo una notizia sconvolgente gli attende: la piccola Beth non ce l’ha fatta. Brooke saprà al triste notizia dopo essere entrata nella stanza di Hope, mentre Ridge e Bill saranno informati da Liam nel corridoio dell’ospedale. I nonni della piccola sono rimasti sconvolti nel sapere che la piccola Beth è perita durante il parto e Brooke cerca di consolare sua figlia come meglio può.

Beautiful 9 dicembre 2019: Hope e Liam distrutti dal dolore

Nella puntata di Beautiful del 9 dicembre 2019 Hope è distrutta e non riesce a trovare pace per la dolorosa notizia che le si è abbattuta addosso. La giovane è sconvolta dall’avere perso i sensi mentre sua figlia veniva al mondo morta. Liam non riesce a capire come una gravidanza serena possa essere stata seguita da un parto problematico dall’esito nefasto. Bill e Ridge sono increduli e distrutti dal dolore e nessuno di loro è convinto che il medico abbia fatto tutto il possibile. Il dottor Buckingham chiede a Liam di firmare il certificato di decesso della bambina.

L’uomo chiede al dottor spiegazioni su quanto è avvenuto, egli è incredulo e non capisce come sia potuta accadere una cosa del genere. Brooke cerca di consolare Hope come meglio può; la giovane è distrutta dal dolore e non trova, comprensibilmente, pace. Purtroppo c’è stato un distacco della placenta o almeno questa è la versione che il medico ha dato come spiegazione di quanto accaduto.