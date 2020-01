Le anticipazioni della puntata della storica soap opera Beautiful che sarà trasmessa mercoledì 8 gennaio 2020 ci rivelano come proseguono le vite degli amati personaggi. Il dottor Reese sarà in brutte acque e non saprà come comportarsi all’interno di una situazione che non gli è familiare. Ricordiamo che le puntate della famosa serie tv vengono trasmesse dalle ore 13.40 su Canale 5.

Dopo che Florence ha captato che Reese nasconde qualcosa, la donna vuole assolutamente conoscere la realtà dei fatti. Il dottor Reese soffre poiché chi l ricatta ha minacciato di ritorcersi contro sua figlia Zoe, se non ottiene quello che vuole. Al fine di salvare la propria famiglia l’uomo deve trovare quanto prima qualcuno che adotti la bambina e che gli permetta di uscire da quest’annosa situazione.

Beautiful, anticipazioni 8 gennaio 2020: il dottor Reese vuole dare in adozione la figlia di Hope e Liam

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda mercoledì 8 gennaio 2020 possiamo vedere come proseguono le vicende dei personaggi. Taylor comunica a Steffy che ha incontrato a Malibù qualcuno che è disposto ad adottare la sua piccola. In realtà la bambina altri non è che Beth, la bambina partorita da Hope.

Quest’ultima e Liam la piangono disperatamente credendola morta al momento della nascita. Steffy si dice felice della situazione che, per Taylor sta volgendo al meglio. La faccenda risulta ancora poco chiara alla stessa Steffy; al fine di ponderare con calma sulla faccenda ella chiede a Taylor un pò di tempo per potere riflettere in tutta calma.

Dal canto suo il dottor Reese non vede l’ora che tutto si concluda al più prest egli da tempo è sotto pressione e non vede l’ora che la sua famiglia sia al sicuro. Da tempo l’uomo si trova a gestore una situazione poco chiara con degli strozzini che stanno cercando di fargli pressione; i malviventi sono arrivati al punto di minacciare la sua famiglia.