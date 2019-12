Beautiful, anticipazioni 8 dicembre: Beth è morta, Liam e Hope sono disperati

Brutte notizie per Liam e Hope che nella puntata di domenica 8 dicembre della soap opera “Beautiful” dovranno confrontarsi con un lutto molto doloroso ed inaspettato, destinato a segnare profondamente non solo la loro vita, ma anche il sequel della narrazione della soap. La morte della loro bambina, infatti lascerà un grande vuoto nei Forrrester e negli Spencer.

Il parto di Hope purtroppo non andrà per il meglio, infatti oltre alla tormenta e alla mancanza di personale medico, la ragazza dovrà vedersela con un improvviso svenimento, che porterà alla perdita della sua bambina. Hope non sa che la sua bambina è morta, quindi dopo aver ripreso i sensi chiede di vederla.

Liam e Hope piangono la morte di Beth

Le anticipazioni svelano che Liam avrà il compito più duro, cioè quello di annunciare a Hope la dipartita della loro bambina. Con le lacrime agli occhi, il giovane le parla del loro grande amore, del fatto che grazie a questo entrambi possono affrontare qualsiasi cosa. Hope non capisce però dove voglia arrivare Liam con i suoi discorsi e chiede insistentemente della piccola.

Nel frattempo entra nella stanza il dr. Reese con un fagottino tra le braccia. E’ così che Hope scoprirà che a causa del distacco della placenta la bambina non è riuscita a sopravvivere. Hope e Liam non smettono d iguardare il corpo esanime della piccola e piangere disperatamente. Nel frattempo Brooke, Bill e Ridge giungono a Catalina.

I tre apprenderanno quindi della notizia della morte di Beth e cercheranno in ogni modo di star vicini a Hope. La giovane si attribuirà tutte le colpe, e i tentativi della Logan di far dissuadere la figlia dal farlo sembrano del tutto inutili. Nel frattempo, Liam informerà il padre ed il suocere riguardo al tragico evento.

Nel frattempo Reese cerca di far firmare dei moduli a Liam, ma il giovane chiede con forza risposte ai suoi dubbi: perché è morta sua figlia? Il dottore teme ora che Liam possa andare a fondo, quindi accusarlo di omicidio.