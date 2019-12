Beautiful, anticipazioni 6 dicembre 2019: Bill aiuta Liam a raggiungere Hope

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di venerdì 6 dicembre 2019 possiamo vedere che Bill comunica a Brooke e Ridge la notizia che Hope è in travaglio. Brooke, comprensibilmente, si agita molto per la figlia. La preoccupazione della donna è dovuta anche al luogo nel quale Hope si trova. Grazie al provvidenziale aiuto di Bill, Liam riesce a ricongiungersi alla sua amata in questo momento particolare.

Bill ha messo a disposizione a Liam un elicottero e provvederà a procurare all’uomo anche un pilota esperto che lo accompagni sull’isola dove si trova la donna. Non pago, Bill metterà a disposizione di Brooke e di Ridge un volo affinché la madre possa ricongiungersi alla figlia in questa situazione delicata. Le puntatae di Beautiful vengono trasmesse su Canale 5 dalle ore 13:40.

Beautiful 6 dicembre 2019: Hope è in travaglio

Nella puntata di Beautiful del 6 dicembre 2019 Liam chiede l’aiuto di suo padre per potere raggiungere Hope. L’isola sulla quale la donna si trova, Casalina, è tormentata da una perturbazione importante. Bill è l’unico che può aiutare Liam; egli, infatti, mette a disposizione del figlio un elicottero per raggiungere la sua compagna e un pilota esperto che lo conduca sull’idola dove la donna si trova.

Bill informa Brooke di quanto sta accadendo alla figlia e chiama Logan per informarlo che Hope è in travaglio. Liam nel mentre sta facendo di tutto per raggiungere la donna a dispetto delle condizioni metereologiche non felici. Brooke è assalita dall’appressione: i ricordi della prima gravidanza della figlia sono ancora vivi in lei. Ridge cerca di tranquillizzare la donna; alla fine riesce a consolarla assicurandole che le cose si risolveranno per il meglio.

Beautiful 6 dicembre 2019: Liam raggiunge Hope

Nella puntata di Beautiful del 6 dicembre 2019 Bill arriva a Forrester Creations e prova a consolare Brooke che è spaventata per quanto potrebbe capitare a sua figli. La donna, memore di quanto accaduto a Hope durante la sua prima gravidanza, è in apprensione. Le condizioni metereologiche del luogo nel quale Hope si trova non sono d’aiuto a permettere una situazione di piena tranquillità. Finalmente giunge al buona notizia che vede Liam pronto a partire ed a ricongiungersi alla sua Hope. Liam è riuscito a decollare e presto potrà abbracciare la sua compagna. La donna è così sollevata e Bill informa tutti che anche loro partiranno presto per raggiungere Hope e Liam.

Bill ha appena parlato con un altro dei suoi piloti che si sta preparando per affrontare il viaggio che condurrà tutti loro a Catalina. Entro un’ora sarà possibile per loro salire sull’aereo che gli condurrà da Hope. Ridge si mostra felice e dopo molto tempo, sembra che tra lui e Bill possa tornare il sereno. Ridge ringrazia Bill e sembra che tra di loro possa sorgere un rapporto nuovo, più disteso, senza dissapori.