Beautiful, anticipazioni 5 dicembre: paura per Hope, Liam chiede aiuto a Bill

Gli spoiler della soap opera americana “Beautiful” ci svelano cosa ci aspetterà nell’appuntamento di giovedì 5 dicembre 2019, in onda come sempre alle 13,30 su Canale 5 subito dopo il TG5. Durante questo episodio i telespettatori vedranno come andrà a finire il travaglio di Hope, sorpresa dalle doglie durante un viaggio che avrebbe dovuto fare con Liam, bloccato a sua volta a Los Angeles a causa del mal tempo.

Liam farà di tutto per raggiungere Hope, ma i suoi tentativi non riusciranno comunque ad assicurare al ragazzo di raggiungere la sua amata prima che nasca la loro bambina. Preso dalla disperazione il ragazzo cercherà l’aiuto di Bill, così il padre cercherà in tutti i modi di aiutare il figlio, anche se la situazione è davvero complicata.

Liam chiede aiuto al padre

Dopo aver comunicato a Hope che non riuscirà a raggiungerla in tempi stretti, la ragazza incomincerà ad accusare le doglie, quindi entrerà in travaglio nel giro di poco tempo. Hope sarà subito aiutata dal personale dell’albergo, quindi sarà trasportata nella più vicina clinica per assicurarle tutte le cure ospedaliere e far nascere il bambino nel miglior modo possibile.

Le cattive condizioni atmosferiche, però, faranno in modo che anche alla clinica si vivranno dei momenti di grande difficoltà, metterndo così a rischio anche il parto di Hope, che dovrà quindi mettere al mondo la sua piccola da sola, senza poter contare sul sostegno del compagno Liam. Ad aiutare la giovane protagonista di Beautiful ci penserà il dotto Reese.

Nonostante la sua indiscussa bravura in tema di nascite e parti, vivrà dei momenti di difficoltà proprio a causa della tormenta che afffligge da molte ore, ormai, la zona dove Hope e Liam avrebbero dovuto passare dei giorni di vacanza all’insegna del relax. o. Alla clinica, Hope viene accudita dal dottor Reese, in difficoltà per via della tormenta.