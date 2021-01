Beautiful anticipazioni 30 gennaio, Hope uccide Thomas

Nell’episodio di sabato 30 gennaio in onda su Canale 5 vediamo Brooke parlare con Ridge. L’uomo fa un ennesimo tentativo per ritrovare un’armonia di coppia, ma la donna non è disposta ad accettare dei compromessi su Thomas perchè lo ritiene estremamente pericoloso e per questo lo vuole lontano da sua figlia e dal piccolo Douglas. Liam fa visita, insieme a Beth, a Steffy e Kelly dove si confronta con la sua ex compagna sulla questione di Thomas e sulla reale capacità dell’uomo di cambiare per il bene del figlio.

Nell’episodio di venerdì Thomas ha firmato i documenti dell’affidamento congiunto di suo figlio Douglas a favore di Hope in cambio di una notte di passione. La giovane Logan, ottenuta la firma, si rifiuta di trascorrere una notte di sesso con Thomas. Il ragazzo si sente ingannato è furioso e si rifiuta di rivelare alla ragazza dove sia il piccolo Douglas.

Hope va subito nel panico, è convinta che il giovane Forrester abbia fatto del male al suo figlio e lo abbia messo in una situazione di pericolo, per questo si allontana ed inizia a correre su e giù per la casa di moda alla ricerca del bambino. Thomas insegue la ragazza con l’intento di rassicurarla e parlarle.

Hope giunge nel locale dove la Forrester ha avviato il lavaggio delle lavatrici con un acido molto pericoloso in grado di sciogliere il corpo delle persone. Proprio nel momento in cui si trova in cima ad una di queste gigantesche vasche ha una discussione con Thomas, quando il ragazzo le sfiora le spalle Hope si sente in pericolo e dimenandosi spinge il giovane all’interno di una delle vasche. Subito dopo il fatto si allontana alla ricerca del bambino.

Ad un tratto Hope giunge nei locali della sicurezza dove trova il piccolo Douglas intento a giocare con il compagno Pamela, che è il capo della sicurezza Forrester. Proprio in questa stanza la ragazza apprende il contenuto di quelle vasche e per questo si precipita immediatamente nel luogo dell’incidente per verificare le condizioni di Thomas. Giunta vicino alla vasca si accorge che di Thomas non vi è nessuna traccia e si convince che il suo corpo sia stato sciolto dall’acido, recupera i fogli dell’affidamento firmati dal giovane e fugge a casa da sua madre.

Hope giunta casa Logan racconta tutto a sua madre Brooke. La donna vuole convincere sua figlia a non raccontare a nessuno quanto accaduto, vuole che simuli la fuga del ragazzo e che dichiari che le ha affidato il figlio attraverso la firma sui documenti di affidamento congiunto. Inizialmente Hope, sentendosi molto in colpa per quanto accaduto, non vuole ascoltare i consigli della madre ma l’idea di non poter più vivere insieme a sua figlia la convince a tacere ed a fingere di non averlo visto.

Ridge si accorge della mancanza di suo figlio e si rivolge a Brooke ed Hope per sapere se lo hanno visto, ma entrambe le donne negano di aver incontrato il ragazzo e di sapere dove possa essere. Dopo un paio di giorni dalla scomparsa Thomas si presenta davanti ad Hope vivo e vegeto. Il ragazzo si è nascosto per dimostrare ad Hope che anche lei è in grado di prendere una decisione sbagliata per quello che ritiene essere il motivo giusto, proprio come ha fatto lui in merito allo scambio di culle.