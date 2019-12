Beautiful, anticipazioni 3 dicembre 2019: Liam lontano da Hope

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di domani 3 dicembre 2019 ci permettono di sapere come proseguono le vite dei protagonisti. Kelly sembra essersi ripresa e Liam può, finalmente, andare da Hope. Il volo è stato cancellato e la Spencer è costretta a rimandarlo. Purtroppo le cose non sembrano volgere al meglio per la coppia. A dispetto del sentimento che gli unisce, la distanza gioca un ruolo fondamentale nella serenità della coppia. Le puntate sono trasmesse su Canale 5 dalle ore 13:40.

Nella puntata di Beautiful del 3 dicembre 2019 vediamo Liam molto preoccupato per Steffy e Kelly. L’uomo è corso subito da loro per potere stare vicino ad entrambe. La bambina ha la febbre alta ed è necessario sottoporla ad una visita pediatrica urgente. Hope ha dovuto raggiungere Catalina da sola poiché Spencer ha rimandato la partenza.

La piccola ora sembra stare meglio e l’uomo può tornare ai suoi romantici piani. Un violento temporale si abbatte su Catalina e sembra che per la coppia non sia possibile passare un pò di tempo insieme, così come avevano programmato di fare per tenere vivo il loro rapporto.

Beautiful: Liam non può partire

Nella puntata di Beautiful del 3 dicembre 2019 vediamo un Liam premuroso. Dopo avere assistito Kelly e Steffy l’uomo si affretta a raggiungere l’aeroporto per potere stare con Hope. Sembra, però, che per i due piccioncini le cose non vadano per il verso giusto. Liam non può partire a causa di un violento temporale che fa cancellare il suo volo.

I voli per Catalina sono stati tutti soppressi. Sarà necessario aspettare almeno 24 ore per potere vedere se i voli per l’isola verranno ripristinati. Liam è in ansia; da molto tempo lui e la moglie sono divisi. Entrambi speravano in questo viaggio per passare un pò di tempo insieme e recuperare gli attimi perduti. Le preoccupazioni dell’uomo troveranno fondamento.